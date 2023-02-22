Не пускают, – почему KOLA не может участвовать в Нацотборе на Евровидение

Певица KOLA стремится представить Украину на песенном конкурсе Евровидение, однако из-за действующих правил даже не может принять участие в Нацотборе. Что стало причиной этого – узнайте дальше.

Откровенно о Нацотборе KOLA (настоящее имя – Настя) рассказала в интервью 24 Каналу. Раньше артистка даже подумать не могла, что будет полномасштабная война, потому согласилась представлять Украину на "Новой волне". Сейчас из-за этого она не может ехать на Евровидение.

Не пропустите Слушайте сердцем: MamaRika и KOLA выпустили чувственную песню "Люди"

KOLA о Нацотборе на Евровидение

Исполнительница призналась, что думала об участии в Нацотборе, но ее туда не пускают. Все потому, что в 2016 году она представляла Украину на "Новой волне". Поэтому сейчас KOLA надеется, что правила изменятся и когда-нибудь она сможет принять участие в Нацотборе.

Да, я думала, но меня туда не пускают, потому что в 2016 году представляла Украину на "Новой волне". Но сегодня все мы обнулились, все помогаем, надеюсь, что когда-то правила изменятся и я смогу пойти на Нацотбор на Евровидение,

– сказала Настя.

Девушка ехала на "Новую волну" с целью представить свою страну и была уверена, что скоро Крым будет наш, что весь этот ужас прекратится. Теперь KOLA понимает, что очень хорошо думала о зверях, которые напали на нашу страну.



KOLA на концерте во Львове / Фото Кристины Кобак, 24 Канал

За кого KOLA болела Нацотбором на Евровидение-2023

"Я поддерживала Jerry Heil, мне очень понравились TVORCHI, понравились Tember Blanche, KRUTЬ. Я счастлива, что едут TVORCHI, потому что это покажет Украину по-новому. Совсем другая, чем в прошлом году, но тоже очень крутая песня и в другом стиле", – рассказала певица.

Отметим, Нацотбор на Евровидение невозможен без скандалов. Бандуристка Марина Круть (KRUTЬ) еще раньше обещала, что это ее второе и последнее участие в Нацотборе на Евровидения. Несмотря на то, что судьи поставили ей максимальное количество баллов, украинцы предпочли группу TVORCHI. Артистка не победила в отборе и заявила, что больше не будет участвовать в этом конкурсе.