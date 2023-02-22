Відверто про Нацвідбір KOLA (справжнє ім'я – Настя) розповіла в інтерв'ю 24 Каналу. Раніше артистка навіть подумати не могла, що буде повномасштабна війна, тому погодилася представляти Україну на "Новій хвилі". Зараз через це вона не може їхати на Євробачення.

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KOLA про Нацвідбір на Євробачення

Виконавиця зізналася, що думала про участь у Нацвідборі, але її туди не пускають. Все через те, що у 2016 році вона представляла Україну на "Новій хвилі". Тому зараз KOLA сподівається, що правила зміняться і колись вона зможе взяти участь у Нацвідборі.

Так, я думала, але мене туди не пускають, бо у 2016 році представляла Україну на "Новій хвилі". Але сьогодні всі ми обнулилися, всі допомагаємо, сподіваюсь, що колись правила зміняться і я зможу піти на Нацвідбір на Євробачення,
– сказала Настя.

Дівчина їхала на "Нову хвилю" з метою представити свою країну і була впевнена, що скоро Крим буде наш, що все те жахіття припиниться. Тепер KOLA розуміє, що дуже добре думала про тих звірів, які напали на нашу країну.

Кола Львів
KOLA на концерті у Львові / Фото Христини Кобак, 24 Канал

За кого KOLA вболівала на Нацвідборі на Євробачення-2023

"Я підтримувала Jerry Heil, мені дуже сподобалися TVORCHI, сподобалися Tember Blanche, KRUTЬ. Я щаслива, що їдуть TVORCHI, бо це покаже Україну по-новому. Думаю, Європа вкотре буде вражена, що ми не здаємося, що у нас така стильова, зовсім інша, ніж минулого року, але теж дуже крута пісня і в іншому стилі", – розповіла співачка.

Зазначимо, Нацвідбір на Євробачення неможливий без скандалів. Бандуристка Марина Круть (KRUTЬ) ще раніше обіцяла, що це її друга та остання участь у Нацвідборі на Євробачення. Попри те, що судді поставили їй максимальну кількість балів, українці віддали перевагу гурту TVORCHI. Артистка не перемогла у відборі й заявила, що більше не братиме участь в цьому конкурсі.