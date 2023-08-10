"Верьте в чудеса": KOLA очаровала дуэтом с 11-летней певицей – чувственный трек
Источник:VLADA K
Украинская певица KOLA порадовала поклонников новой песней. Ее она записала совместно с юной певицей Владой, которая известна под псевдонимом VLADA K. В песне певицы ведут диалог с прошлым и будущим, будто путешествуя, встречаются с собой и говорят важные слова.
Релиз трека прошел сегодня, 10 августа. Также вышел атмосферный клип. Песня, по словам артисток, должна стать мотивацией для всех слушателей, ведь положительные мысли приводят к радостным событиям, а их сейчас очень не хватает.
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KOLA в дуэте с VLADA K презентовали песню
Через образ Влади показаны собственные мечты юной певицы и заветные желания маленькой Насти, ведь KOLA в ее возрасте искренне верила в чудеса. А образ Насти – симбиоз ее взрослой и только воображаемой Влади в будущем, которая хотела бы себя увидеть много лет спустя.
Вера в чудеса как никогда нужна сейчас украинским деткам, которые переживают страшные события войны. Это состояние души должно поддерживать их хрупкую психику. Я очень хочу, чтобы с каждым из нас произошли те чудеса, в которые мы верим,
– отметила Настя.
В музыкальные композиции KOLA обращается к своему внутреннему ребенку, призывая не опускать руки, не отчаиваться и продолжать мечтать, чтобы не терять эту магическую связь с чудесами, несмотря на взросление.
Своими мыслями о песне также поделилась юная Влада: "Нужно не обесценивать свои детские мечты и верить, что они обязательно должны осуществиться. Главное – упорно работать над ними и не терять веру в себя и в чудеса. Поэтому если кто-то скажет, что твои желания слишком нереальны, не надо это воспринимать всерьез. Следует не забывать, что даже самые большие достижения когда-то тоже были просто мечтами".
VLADA K & KOLA – "Верьте люди в чудеса": смотрите клип онлайн
Реакция сети
Фанатам понравилась совместная работа певиц. Поэтому они поблагодарили их за песню и написали много приятных слов:
- "Какие невероятные слова. Спасибо, девушки, за эту невероятную светлую песню";
- "Очень искренне и правдиво! Верьте в чудеса";
- "Невероятно чувственная композиция! Поздравляю";
- "Как сильно. Темнота действительно отступает, когда вера жива. Спасибо, красавицы за такую трепетную и сильную песню. Вы прекрасны";
- "Какая же красивая, трогательная и чувственная песня! Спасибо вам";
- "Очень чувственная и нежная песня";
- "Классная песня";
- "Девушки, это так красиво. Спасибо за качественную украинскую музыку".