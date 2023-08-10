"Верьте в чудеса": KOLA очаровала дуэтом с 11-летней певицей – чувственный трек

Украинская певица KOLA порадовала поклонников новой песней. Ее она записала совместно с юной певицей Владой, которая известна под псевдонимом VLADA K. В песне певицы ведут диалог с прошлым и будущим, будто путешествуя, встречаются с собой и говорят важные слова.

Релиз трека прошел сегодня, 10 августа. Также вышел атмосферный клип. Песня, по словам артисток, должна стать мотивацией для всех слушателей, ведь положительные мысли приводят к радостным событиям, а их сейчас очень не хватает.

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KOLA в дуэте с VLADA K презентовали песню

Через образ Влади показаны собственные мечты юной певицы и заветные желания маленькой Насти, ведь KOLA в ее возрасте искренне верила в чудеса. А образ Насти – симбиоз ее взрослой и только воображаемой Влади в будущем, которая хотела бы себя увидеть много лет спустя.

Вера в чудеса как никогда нужна сейчас украинским деткам, которые переживают страшные события войны. Это состояние души должно поддерживать их хрупкую психику. Я очень хочу, чтобы с каждым из нас произошли те чудеса, в которые мы верим,

– отметила Настя.

В музыкальные композиции KOLA обращается к своему внутреннему ребенку, призывая не опускать руки, не отчаиваться и продолжать мечтать, чтобы не терять эту магическую связь с чудесами, несмотря на взросление.

Своими мыслями о песне также поделилась юная Влада: "Нужно не обесценивать свои детские мечты и верить, что они обязательно должны осуществиться. Главное – упорно работать над ними и не терять веру в себя и в чудеса. Поэтому если кто-то скажет, что твои желания слишком нереальны, не надо это воспринимать всерьез. Следует не забывать, что даже самые большие достижения когда-то тоже были просто мечтами".

VLADA K & KOLA – "Верьте люди в чудеса": смотрите клип онлайн

Реакция сети

Фанатам понравилась совместная работа певиц. Поэтому они поблагодарили их за песню и написали много приятных слов:

"Какие невероятные слова. Спасибо, девушки, за эту невероятную светлую песню";

"Очень искренне и правдиво! Верьте в чудеса";

"Невероятно чувственная композиция! Поздравляю";

"Как сильно. Темнота действительно отступает, когда вера жива. Спасибо, красавицы за такую трепетную и сильную песню. Вы прекрасны";

"Какая же красивая, трогательная и чувственная песня! Спасибо вам";

"Очень чувственная и нежная песня";

"Классная песня";

"Девушки, это так красиво. Спасибо за качественную украинскую музыку".