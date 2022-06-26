"Когда этот ужас закончится": как звезды реагируют на обстрелы Киева

Утром 26 июня киевляне проснулись от взрывов. Российские ракеты попали в жилые дома и детский сад. Среди пострадавших – 7-летняя девочка. Украинские звезды уже отреагировали на еще один циничный обстрел жилых домов столицы.

Россияне в очередной раз атаковали в Украине "военный объект". Вражеские ракеты попали в дом, где жили мирные киевляне и гости города. Среди них женщина, сбежавшая от войны из Северодонецка. Оккупанты продолжают разрушать жизнь украинцев.

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Реакция звездного бомонда на обстрелы Киева

Владимир Остапчук

"Нелюди, орки, бомбят мирный Киев".

Кристина Решетник

"Не хочется молчать, потому что страдают дети. Эту 7-летнюю девочку, которая на фото, вытащили из-под завалов в Киеве. 14 ракет выпустили сегодня по столице.



Воскресенье. 6 утра. Семья спала у себя дома и тут прилетела ракета из России по "военному объекту". Понимаю, что нас хотят запугать, понимаю, что война, но я отказываюсь понимать, почему должны страдать невинные дети. Неужели в 21 веке мировое сообщество не может ничего предпринять, чтобы прекратить ракетный обстрел городов в центре Европы?

Понимаю, что вопрос риторический. Но гибнут дети! Наши украинцы, их родители, военные – тоже чьи-то дети! А все боятся уже начавшейся Третьей мировой еще 24 февраля. Для нас она уже длится 123 дня!



Видео в карусели из Харькова, тоже очень пострадавшего сегодня. Нет слов, одни эмоции!"

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Григорий Решетник

"Киев сегодня… Уже даже слова подобрать сложно. Безумная ярость, боль, сочувствие… Но в то же время вера в страну и ВСУ. Боже, храни Украину! Мы непременно выстоим и победим".

Alyona Alyona

"Какую? Скажите мне, какую угрозу для России представляла эта девочка, ее мама (кстати, гражданка России) и папа, живя в обычном многоэтажном доме? Или для Беларуси? Жилые дома в приграничных городах, бабушкины дома, огороды, сараи со скотом…

Всегда искала что-нибудь хорошее там, где его, к сожалению, нет. Если Беларусь и живет, то где-то за границей и с 2020 года. Где же это воспетое партизанское движение? Затих, замер и молча смотрит. Позор. Надеюсь, европейское сообщество отреагирует на это не только в медиа".

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Евгений Кот

"14 ракет выпустили по Киеву. 4, к сожалению, долетели... Люди под завалами... ГСЧС работает..."

С*ки, Россия – страна-террорист!"

Наталья Могилевская

"Бомбят мой родной Киев! От бессилия и своих поражений на фронте они издеваются над нами. Я уверена, что это агония. Сочувствую, мои родные. Держимся! Если я буду нужна – я всегда рядом".

Лилия Ребрик

"Мой Киев сегодня. Боль, ярость, сочувствие… Снова тревоги. Снова обстрелы. Снова разрушены судьбы. Опомнитесь, жалкие чудовища. Не простим, никогда".

Илона Гвоздева

"Киев сегодня! 14 ракет. Когда этот ужас кончится?!"

Юрий Горбунов

"Демилитаризация Киева! Бьют по жилым домам и садикам! Когда же вы все уже сдохнете, орки прокляты?!"

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