"Когда фит": Джамала ярко перепела вирусный хит Майли Сайрус в 8 марта

8 марта 2023, 17:30
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Джамала

По случаю 8 марта Джамала оригинально перепела хит Майли Сайрус, называемый новым гимном женщин. Певицу засыпают комплиментами в комментариях.

Певица Джамала присоединилась к украинским звездам, поздравляющим сегодня подписчиков с Международным днем борьбы за права женщин. Она оригинально приобщилась к сообщениям, опубликовав видео.

К слову Праздник женской силы или отпечаток советщины: украинские звезды рассказали, что думают о 8 марта

Джамала перепела хит Майли Сайрус

В ролике, разместившем Джамала на своей странице, певица перепевает известный хит Майли Сайрус Flowers. Эту песню иногда называют новым гимном сильных женщин – в треке американская звезда рассказывает о своей независимости и самодостаточности.

Мы можем купить себе цветы. Можем бороться за свое сегодня и завтра. Нам по силам все. А еще, можем быть крейзе, когда захотим,
– подчеркнула Джамала.

Джамала перепела хит Майли Сайрус: видео

Добавим, что трек Майли Сайрус, скорее всего, посвящен ее бывшему мужу Лиаму Хэмсворту. Хотя певица не называет имен в песне и не дает прямых намеков, в тексте и видео нашли немало отсылок к ее прошлым отношениям. Подробнее о "пасхалках" и драматической истории любви Майли и Лиама узнайте по ссылке

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Интересно, что Джамала не только перепела песню, но и позаимствовала элементы образа американской звезды, в котором она предстала в популярном клипе. Певица надела золотистое платье, дополнила аутфит большими солнечными очками и накрасила губы алой помадой.

Поклонники засыпали артистку комплиментами, поздравили с праздником и предложили спеть вместе с Майли.

  • "Какое же замечательное исполнение. Как же я горжусь нашими исполнителями";
  • "Когда фит с Майли?";
  • "Круто получилось";
  • "Просто мегакруто, уже раз 15 прослушала";
  • "очень интересно получилось";
  • "Джамало, ты непревзойденна";
  • "Очень хорошо. С праздником вас, Джа!".

Заметим, мыслями о 8 марта также поделилась телеведущая Катя Осадчая. Она считает, что день, посвященный вниманию женщин, должен остаться, но лучше сменить дату в календаре. Женщина поздравила своих подписниц-хранительниц.

Автор: Марія Касій