"Когда фит": Джамала ярко перепела вирусный хит Майли Сайрус в 8 марта
Источник:Джамала
По случаю 8 марта Джамала оригинально перепела хит Майли Сайрус, называемый новым гимном женщин. Певицу засыпают комплиментами в комментариях.
Певица Джамала присоединилась к украинским звездам, поздравляющим сегодня подписчиков с Международным днем борьбы за права женщин. Она оригинально приобщилась к сообщениям, опубликовав видео.
К слову Праздник женской силы или отпечаток советщины: украинские звезды рассказали, что думают о 8 марта
Джамала перепела хит Майли Сайрус
В ролике, разместившем Джамала на своей странице, певица перепевает известный хит Майли Сайрус Flowers. Эту песню иногда называют новым гимном сильных женщин – в треке американская звезда рассказывает о своей независимости и самодостаточности.
Мы можем купить себе цветы. Можем бороться за свое сегодня и завтра. Нам по силам все. А еще, можем быть крейзе, когда захотим,
– подчеркнула Джамала.
Джамала перепела хит Майли Сайрус: видеоДобавим, что трек Майли Сайрус, скорее всего, посвящен ее бывшему мужу Лиаму Хэмсворту. Хотя певица не называет имен в песне и не дает прямых намеков, в тексте и видео нашли немало отсылок к ее прошлым отношениям. Подробнее о "пасхалках" и драматической истории любви Майли и Лиама узнайте по ссылке
Интересно, что Джамала не только перепела песню, но и позаимствовала элементы образа американской звезды, в котором она предстала в популярном клипе. Певица надела золотистое платье, дополнила аутфит большими солнечными очками и накрасила губы алой помадой.
Поклонники засыпали артистку комплиментами, поздравили с праздником и предложили спеть вместе с Майли.
- "Какое же замечательное исполнение. Как же я горжусь нашими исполнителями";
- "Когда фит с Майли?";
- "Круто получилось";
- "Просто мегакруто, уже раз 15 прослушала";
- "очень интересно получилось";
- "Джамало, ты непревзойденна";
- "Очень хорошо. С праздником вас, Джа!".
Заметим, мыслями о 8 марта также поделилась телеведущая Катя Осадчая. Она считает, что день, посвященный вниманию женщин, должен остаться, но лучше сменить дату в календаре. Женщина поздравила своих подписниц-хранительниц.