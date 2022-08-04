Уже надо, – Елена Кравец рассекретила, когда наконец вернется в Украину с детьми

Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец сейчас живет в Болгарии со свекровью и детьми-близнецами. Ее старшая дочь Мария уже вернулась в Киев. Следом за ней хочет приехать и звездная мама.

В первые дни войны Елена Кравец была в Украине. Ее 5-летние близнецы Катя и Иван прятались по подвалам от сирен и взрывов, так что везти их обратно в Киев актриса не спешила. Однако теперь считает, что хватит сидеть за границей.

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Когда Елена Кравец вернется в Украину

Я очень надеюсь, что мы осенью вернемся. Я уже не могу, так соскучилась, пол года кочевой жизни, очень хочу домой. И мне кажется, уже надо,

– призналась Елена Кравец.

На жизнь за границей юмористка, в отличие от других звезд, не жалуется. Говорит, что обустроилась в Болгарии так, чтобы был хотя бы минимальный комфорт.

"Я не могу сказать, что здесь тяжело. Нет, здесь нормально. Мне очень удобно отсюда выезжать на наши благотворительные концерты, которые мы по Европе даем. Я мотаюсь туда-сюда, а дети пока здесь", – рассказала актриса.

Близнецы Елены Кравец / Фото с инстаграм-сторис

Почему отпустила дочь в Киев

что в отличие от звездной подруги Елены Кравец не хочет возвращаться в Украину из Европы именно из-за детей.

В Болгарии с Еленой Кравец жила и 19-летняя дочь Мария. Однако недавно она вернулась к отцу в Киев.

Она поехала в Киев, потому что не могла больше здесь находиться, ее тянуло. И там она, мне кажется, ожила сразу,

– поделилась знаменитость.

Здесь следует напомнить, что старшая дочь актрисы давно живет взрослой и самостоятельной жизнью. Еще в 15 лет она съехала от родителей, ведь после появления близнецов в их доме стало мало места.