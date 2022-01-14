В кофте и кожаной юбке: Наталья Могилевская очаровала зимним образом

Певица Наталья Могилевская побывала на концерте подруги – Оли Поляковой. Звезда продемонстрировала эффектный зимний образ, надев кофту и коричневую кожаную юбку.

Оля Полякова выступила с шоу "Новая Снежная Королева" в Национальном дворце искусств "Украина". На концерт знаменитости пришли также ее коллеги. Среди них была Наталья Могилевская.

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Зимний образ Натальи Могилевской

Артистка сфотографировалась на фоне величественной афиши. Наталья предстала перед камерой в коричневом свитере с высокой горловиной и длинной кожаной юбке. Талию знаменитости подчеркнул кожаный пояс в тон юбке. Из обуви на Могилевской были стильные туфли на широких каблуках.

Волосы артистка уложила ровно, а на лице сделала насыщенный макияж с темно-коричневыми тенями на веках и нюдовой помадой на губах.

Оля, я так спешила к тебе на премьеру, что поскользнулась на крыльце своего дома и сломала каблук!

– написала Могилевская под фото.

Наталья Могилевская в монохромном образе / Фото из инстаграма певицы

А пока Оля Полякова дает концерты в Киеве, большинство ее коллег отправились в отпуск. К примеру, Надя Дорофеева сходила на романтическое свидание на берегу океана в Мексике. Для него она надела легкое белое платье.