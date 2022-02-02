Ко Дню влюбленных: Кристина Соловий выступит с чувственным концертом в Киеве

Популярная украинская певица Кристина Соловий выступит с шоу для любимых, любовников и романтиков с разбитым сердцем. Артистка даст праздничный концерт ко Дню святого Валентина в Киеве.

Кристина презентует второй раздел особого альбома Rosa Ventorum, в котором споет об искренней любви.

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Кристина Соловий выступит в Киеве

В новой части альбома певица глубже погрузится в тему любви как символа нового времени. Собственный сказочный стиль Кристина сочетает с мотивами украинского фольклора и создает для своих слушателей фэнтези-мир, в котором каждый является главным героем истории.

"Я так мечтала о концерте с фан-зоной, когда между нами возникает интимная связь, мы смотрим друг другу в глаза и воссоединяемся в музыкальном экстазе. Это тот опыт, ради которого я до сих пор творю", – рассказала Соловий.

16 февраля в 19: 00город Киев, Bel etage



Кристина Соловий выступит в Киеве / Фото пресс-службы

Владельцы первых 100 билетов в фан-зону получат приглашение на закрытый концерт и встречу Кристины с поклонниками в Киеве.

Ко Дню влюбленных запланировано много концертов в разных городах Украины. Перед этим трогательным праздником состоится финал Национального отбора на Евровидение-2022. Если ваша вторая половинка стремится увидеть вокальную борьбу за право представлять Украину на песенном конкурсе, то это отличный случай вместе побывать на прямом эфире, который состоится 12 февраля. Организаторы уже объявили старт продаже билетов.