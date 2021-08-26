Княгиня Шарлен воссоединилась с семьей после продолжительной болезни: уютное фото

Почти три месяца княгиня Монако Шарлен не виделась со своими двумя детьми и мужем князем Альбером II. Женщина имела ЛОР-инфекцию, из-за которой ей вынуждены были сделать несколько операций. На момент обострения болезни она находилась в ЮАР, а врачи запрещали ей возвращаться в Монако.

На новом семейном фото можно увидеть, как уже здоровая княгиня Шарлен обнимает свою дочь принцессу Габриэллу и сына Жака. Вместе с ними стоял князь Альбер II.

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Я так счастлива, что моя семья снова со мной. (Габриэлла решила подстричься!!!). Извините, моя Белла очень старалась все исправить,

– пошутила женщина в публикации.



Княгиня Шарлен и князь Альбер II с детьми / Фото из инстаграма женщины



Дети княгини Шарлен – Габриэлла и Жак / Фото из инстаграма женщины

Кроме семейных фото, княгиня Шарлен обнародовала романтические снимки с мужем, где крепко его обнимает на фоне саванны.



Княгиня Шарлен и князь Альбер II / Фото из инстаграма женщины

Реакция сети

Фанаты были очень рады увидеть свою землячку дома и засыпали ее приветственными комплиментами:

"Прическа Беллы напоминает прическу мамы";

"Будь собой, и не важно, что говорят другие";

"Габриэлла хотела быть похожей на маму";

"Как красиво! Все дети – одинаковые";

"О, Боже! Они всегда хотят что-то придумывать со своими волосами. Вы, наверное, счастливы быть со своей семьей";

"Быстрого и полного выздоровления вам! Так рада видеть вашу семью вместе";

"Красивое фото. Надеюсь, вы благополучно выздоравливаете".

Что известно о заболевании княгини

Больше трех месяцев назад жена князя Монако Альбера полетела на свою родину в ЮАР, где у нее внезапно развилась ЛОР-инфекция.

Врачи оставили ее там на вынужденном лечении – за тысячи километров от своей семьи. Впрочем, семья нашла выход и в полном составе прилетела в ЮАР к женщине.

Ранее сообщалось, что княгиня Шарлен должна остаться в ЮАР до конца октября.