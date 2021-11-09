Княгиня Шарлен вернулась в Монако после полгода лечения в ЮАР: семейное фото

Накануне 43-летняя княгиня Монако Шарлен вернулась домой из ЮАР и уже воссоединилась с 63 – летним мужем князем Альбером II и их двумя детьми – шестилетними Жаком и Габриэллой. В Сети появилось их совместное фото.

Женщина поблагодарила в сети всех своих сторонников за поддержку и волнение в течение последних нескольких месяцев. На фотографии она одна была в защитной маске, в то время как муж и дети были без них. Она нежно прижалась к плечу своего возлюбленного.

Интересно Брат Кейт Миддлтон признался, где пропадал после своей свадьбы с любимой

Сегодня счастливый день! Спасибо всем за поддержку!

– написала она.



Княгиня Монако воссоединилась с семьей / Фото с инстаграма княгини

Также на фото можно увидеть, что княгиня Шарлен заметно похудела и выглядит довольно обессиленной.

Что известно о пребывании княгини в ЮАР

Княгиня Монако в мае 2021 года отправилась на свою родину в ЮАР, где у нее внезапно развилась ЛОР-инфекция. Женщина не могла вернуться домой, поскольку после нескольких перенесенных операций врачи запретили ей передвигаться самолетами.

Следовательно, женщина осталась там на вынужденном лечении – за тысячи километров от своей семьи. Но в августе муж с детьми сделали сюрприз и прилетели в полном составе в ЮАР к Шарлен.

Пока супруги жили порознь, в сети появились слухи, что, кроме недомогания женщины, у них есть немалые проблемы в браке, из-за чего княгиня якобы предпочитает оставаться как можно дальше.

Альбер II, муж Шарлен, опровергал все заявления. По его словам, княгиня Шарлен не покидала страну из-за каких-то скандалов, поскольку имела в ЮАР работу. А ее длительное пребывание там было обусловлено рекомендациями врачей.