Книги и масло из церкви: Санта Димопулос показала, что носит в сумочке

25 октября 2021 , 17:42
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Источник:

инстаграм "Vogue Україна"

Певица Санта Димопулос рассказала, что пользуется двумя сумочками. Поскольку она живет за городом и автомобиль – это ее второй дом, то она всегда возит с собой много вещей.

Санта Димопулос является одной из самых популярных женщин отечественного шоу-бизнеса. За ней следят многие украинские модницы, ведь девушка всегда показывает тренды в мире моды.

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Что в сумочках у Санты Димопулос

Маленькая сумка

  • Телефон с чехлом-зеркалом. Очень удобно пользоваться им, когда нет с собой маленького зеркала.
  • Блокнот и ручка.
  • Кошелек, в котором также есть семейное фото.
  • Беспроводные наушники.
  • Антисептик.

Большая сумка

  • Термос с водой. Санта старается не пользоваться пластиковыми стаканчиками, поэтому всегда носит с собой многоразовую чашку. Это удобно, стильно и экологично.
  • Косметички: одна с досмотровыми средствами, среди которых также есть масло церкви (оно помогает Димопулос отвлечься и окунуться в собственную атмосферу), а другая с декоративной косметикой.
  • Книги.
  • Зарядка для телефона.
  • Щетка для волос.
  • Солнцезащитные очки.

 

Автор: Христина Кобак