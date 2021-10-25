Книги и масло из церкви: Санта Димопулос показала, что носит в сумочке
25 октября 2021 , 17:42Читати новину українською
Источник:инстаграм "Vogue Україна"
Певица Санта Димопулос рассказала, что пользуется двумя сумочками. Поскольку она живет за городом и автомобиль – это ее второй дом, то она всегда возит с собой много вещей.
Санта Димопулос является одной из самых популярных женщин отечественного шоу-бизнеса. За ней следят многие украинские модницы, ведь девушка всегда показывает тренды в мире моды.
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Что в сумочках у Санты Димопулос
Маленькая сумка
- Телефон с чехлом-зеркалом. Очень удобно пользоваться им, когда нет с собой маленького зеркала.
- Блокнот и ручка.
- Кошелек, в котором также есть семейное фото.
- Беспроводные наушники.
- Антисептик.
Большая сумка
- Термос с водой. Санта старается не пользоваться пластиковыми стаканчиками, поэтому всегда носит с собой многоразовую чашку. Это удобно, стильно и экологично.
- Косметички: одна с досмотровыми средствами, среди которых также есть масло церкви (оно помогает Димопулос отвлечься и окунуться в собственную атмосферу), а другая с декоративной косметикой.
- Книги.
- Зарядка для телефона.
- Щетка для волос.
- Солнцезащитные очки.