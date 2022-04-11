Как рассказал шеф-повар в интервью 24 каналу, это название "лежало" 3 года среди многих других. Ее придумала копирайтер Евгения – Анна Лисовская.

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"Когда мы придумали название для "Сто лет назад вперед", то автором названия стала моя копирайтер Анна Лисовская. Она же и придумала 10 названий для нового заведения, одно из которых было "Інші". Но тогда оно как-то не ложилось. Но перед открытием мы покреативили, и я вспомнил об этих "Інших" – и оно уже совсем других смыслов, абсолютно. "Сто лет назад вперед" – это не "Інші". 3 года это название лежало, и в нужный момент всплыло, когда мы начали придумывать разные названия", – говорит повар.

Мужчина продолжил, что такое название еще выразительно тем, что для Львова он и его команда – другие. Да и вообще народ сейчас совершенно другой.

Ну, "Іеші" – потому что для Львова мы другие. У нас украинская кухня, но другая украинская кухня. Борщ, конечно, аутентичный, но вот салат с топинамбуром уже немного другой, чем повсюду. Ну и потому, что мы – украинцы. Все уже знают, что мы другие, что мы не русские, что просто стали другой нацией. И так все совпало в один день,

– добавил Евгений.