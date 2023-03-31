Кэти Перри заключила соглашение об алкоголе с Орландо Блумом: что она пообещала любимому
Источник:People
Американская певица Кэти Перри призналась, что бросила употреблять алкоголь. Она дала обещание любимому Орландо Блуму, что будет трезвым три месяца.
Знаменитая американская певица Кэти Перри посетила коктейль-мероприятие в Нью-Йорке. Она призналась, что не может употреблять алкоголь, потому что дала обещание любимому.
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Кэти Перри дала обещание любимому
Исполнительница поделилась, что дала обещание Орландо Блуму. Она заключила соглашение с любимым о том, что будет в трезвом состоянии три месяца.
Я трезвая уже пять недель. У меня договоренность с моим партнером, и я хочу бросить (употреблять – 24 Канал). Я дала обещание. Три месяца,
– объяснила Кэти Перри.
Кэти Перри / Фото из инстаграма Кэти Перри
Напомним, недавно Орландо Блум приезжал в Украину. Он встречался с украинскими детьми, находился в городах деоккупированной Киевской области. В частности, в Ирпене актер принял участие в образовательном квесте с Александром Педаном и псом Патроном.
Орландо Блум также встретился с Владимиром Зеленским. В Офисе Президента обсудили восстановление Украины и школьной инфраструктуры.
На поездку мужа с гордостью отреагировала Кэти Перри. Она призналась, что гордится Орландо Блумом и назвала его героем.