Кэти Перри заключила соглашение об алкоголе с Орландо Блумом: что она пообещала любимому

Американская певица Кэти Перри призналась, что бросила употреблять алкоголь. Она дала обещание любимому Орландо Блуму, что будет трезвым три месяца.

Знаменитая американская певица Кэти Перри посетила коктейль-мероприятие в Нью-Йорке. Она призналась, что не может употреблять алкоголь, потому что дала обещание любимому.

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Кэти Перри дала обещание любимому

Исполнительница поделилась, что дала обещание Орландо Блуму. Она заключила соглашение с любимым о том, что будет в трезвом состоянии три месяца.

Я трезвая уже пять недель. У меня договоренность с моим партнером, и я хочу бросить (употреблять – 24 Канал). Я дала обещание. Три месяца,

– объяснила Кэти Перри.



Кэти Перри / Фото из инстаграма Кэти Перри

Напомним, недавно Орландо Блум приезжал в Украину. Он встречался с украинскими детьми, находился в городах деоккупированной Киевской области. В частности, в Ирпене актер принял участие в образовательном квесте с Александром Педаном и псом Патроном.

Орландо Блум также встретился с Владимиром Зеленским. В Офисе Президента обсудили восстановление Украины и школьной инфраструктуры.

На поездку мужа с гордостью отреагировала Кэти Перри. Она призналась, что гордится Орландо Блумом и назвала его героем.