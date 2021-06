Кьяра Ферраньи загорала на яхте в Италии: горячие фото в откровенном купальнике

Итальянская блогерша Кьяра Ферраньи устроила уикенд на яхте. Звездная мама хвасталась роскошной фигурой в откровенном купальнике, который едва прикрыл обнаженные интимные зоны ее тела.

Итальянская знаменитость точно знает, как заинтересовать пользователей сети. Кьяра часто публикует фотографии, на которых показывает look of the day, самые яркие моменты из жизни. В теплые летние выходные звезда решила устроить отдых на воде.

Смотрите также Мокрая Снежана Бабкина взбудоражила сеть сексуальным образом в купальнике: горячее фото

Пляжный look Кьяры Ферраньи

Ферраньи позировала, сидя на роскошной яхте посреди водоема. Позади блогерши виднелась невероятно красивая природа. Для идеального загара Кьяра выбрала откровенный купальник с цветочным принтом, состоявший из бюстгальтера и трусиков на завязках.

Такой наряд выгодно подчеркнул все прелести тела любимицы миллионов, едва прикрыв интимные зоны. Волосы красавица собрала в высокий хвост, а на лице не делала макияж. Довершила сексуальный образ многочисленными аксессуарами: солнцезащитными очками, цепочкой, серьгами, браслетами, кольцами.



Кьяра Ферраньи в откровенном купальнике / Фото из инстаграма Кьяры Ферраньи



Кьяра Ферраньи в откровенном купальнике / Фото из инстаграма Кьяры Ферраньи



Кьяра Ферраньи в откровенном купальнике / Фото из инстаграма Кьяры Ферраньи

Другие эротические фото зарубежных звезд