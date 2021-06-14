Свидание на "миллион": Кьяра Ферраньи поужинала в удивительном месте Портофино

Итальянская инфлюенсерка и фэшн-блогерша Кьяра Ферраньи продолжает исследовать невероятные уголки своей страны, и в эти выходные она имела возможность поужинать в Портофино. Виды, которые открывались со смотровой площадки, поражали красотой.

Итальянские супруги Кьяра Ферраньи и Fedez поселились в местном пятизвездочном отеле Belmond Hotel Splendido. Именно оттуда можно вполне осмотреть скалы у побережья и крошечные дома Портофино.

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Для влюбленных молодых родителей представители отеля устроили романтический ужин со свечами, лепестками роз и вкусной едой. Для свидания Кьяра надела кроп-топ с блестками и черные мом штаны, дополнив образ любимыми украшениями и босоножками. Fedez в свою очередь примерил черные брюки, рубашку и стилизованные кеды. Пара выглядела невероятно счастливой и вдохновенной невероятной природой Италии.

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"Самый замечательный ужин", – написала Кьяра.

Стоит добавить, что в отличие от других постов блогерши в инстаграме, публикация со свидания собрала миллион "лайков"! Другие же фото фанаты обычно оценивают в 200-300 тысяч "лайков". Поэтому стоит отметить, что не только инфлюенсерка с мужем были поражены свиданием, но и их поклонники.

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