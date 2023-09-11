Китайская певица цинично ответила, почему спела "Катюшу" в разбитом Драмтеатре в Мариуполе

На днях китайская певица Ван-Фан посетила Мариуполь и даже спела песню "Катюша" на развалинах Драмтеатра, где оккупанты убили более 600 невинных людей. Китаянка уже придумала себе циничное оправдание.

Ван-Фан дала интервью вместе с делегацией пророссийских блоггеров и журналистов из Китая. Певица в эфире российского телеканала объяснила, почему посетила Мариуполь, передает 24 Канал.

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Высказалась Ван-Фан достаточно цинично. Она не обратила внимание на то, что именно Россия убила невинных людей и ежедневно терроризирует украинские города.

Певица заявила, что она давно хотела посетить Мариуполь.

Когда я увидела в СМИ, что нацисты убивают детей Донбасса, это вызвало у меня бурю гневных эмоций. Я все время хотела приехать на Донбасс и посмотреть, как там живут люди и дети,

– рассказала Ван-Фан.

Похоже, китаянку совсем не смущает то, что Россия 9 лет назад напала на Украину и продолжает ежедневно убивать наших людей и детей.

Что Ван-Фан делала в Мариуполе