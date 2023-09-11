Китайская певица цинично ответила, почему спела "Катюшу" в разбитом Драмтеатре в Мариуполе
На днях китайская певица Ван-Фан посетила Мариуполь и даже спела песню "Катюша" на развалинах Драмтеатра, где оккупанты убили более 600 невинных людей. Китаянка уже придумала себе циничное оправдание.
Ван-Фан дала интервью вместе с делегацией пророссийских блоггеров и журналистов из Китая. Певица в эфире российского телеканала объяснила, почему посетила Мариуполь, передает 24 Канал.
Не упустите "Поет на костях": китайская певица цинично выступила в разрушенном драмтеатре в Мариуполе
Высказалась Ван-Фан достаточно цинично. Она не обратила внимание на то, что именно Россия убила невинных людей и ежедневно терроризирует украинские города.
Певица заявила, что она давно хотела посетить Мариуполь.
Когда я увидела в СМИ, что нацисты убивают детей Донбасса, это вызвало у меня бурю гневных эмоций. Я все время хотела приехать на Донбасс и посмотреть, как там живут люди и дети,
– рассказала Ван-Фан.
Похоже, китаянку совсем не смущает то, что Россия 9 лет назад напала на Украину и продолжает ежедневно убивать наших людей и детей.
Что Ван-Фан делала в Мариуполе
- Помимо исполнения песня "Катюша" на развалинах драмтеатра Мариуполя, китайская певица также встретилась с предводителем донецких боевиков Пушилиным и вручила ему подарки.
- Однако "по соображениям безопасности" Ван-Фан даже не осталась во временно оккупированном Мариуполе на вечер и отправилась в захваченный Крым.
- На этот визит отреагировали в МИД Украины. Там заявили, что приезд незаконен, ведь грубо нарушает украинское законодательство, а также инициировали запрет въезда в Украину таких китайских "гастролеров". Спикер МИД Олег Николенко назвал исполнении песни на руинах драмтеатра Мариуполя примером полной моральной деградации.