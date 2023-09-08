Пример моральной деградации, – МИД отреагировало на приезд китайских "гастролеров" в Мариуполь
Источник:Олег Николенко
На днях в мариупольском драмтеатре, который россияне уничтожили еще в марте 2022 года и сейчас якобы отстраивают, выступила китайская оперная певица Ван-Фан. Она спела известную советскую песню "Катюша".
Помимо нее в город приехали и другие пророссийские журналисты и блоггеры из Китая. На визит "китайских гастролеров" решительно отреагировали в МИД Украины.
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МИД отреагировал на выступление китаянки в драмтеатре в Мариуполе
Как сообщается, приезд оказался незаконным, поскольку грубо нарушает законодательство Украины, которое регулирует пересечение границы иностранцами.
Исполнение китайской оперной певицей Ван-Фан песни "Катюша" на развалинах драмтеатра в Мариуполе, в котором российская армия убила более 600 невинных людей — пример полной моральной деградации,
– отметил спикер МИД Олег Николенко.