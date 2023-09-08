Пример моральной деградации, – МИД отреагировало на приезд китайских "гастролеров" в Мариуполь

8 сентября 2023, 11:30
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Олег Николенко

На днях в мариупольском драмтеатре, который россияне уничтожили еще в марте 2022 года и сейчас якобы отстраивают, выступила китайская оперная певица Ван-Фан. Она спела известную советскую песню "Катюша".

Помимо нее в город приехали и другие пророссийские журналисты и блоггеры из Китая. На визит "китайских гастролеров" решительно отреагировали в МИД Украины.

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МИД отреагировал на выступление китаянки в драмтеатре в Мариуполе

Как сообщается, приезд оказался незаконным, поскольку грубо нарушает законодательство Украины, которое регулирует пересечение границы иностранцами.

Исполнение китайской оперной певицей Ван-Фан песни "Катюша" на развалинах драмтеатра в Мариуполе, в котором российская армия убила более 600 невинных людей — пример полной моральной деградации,
– отметил спикер МИД Олег Николенко.

Теперь Украина ожидает от китайской стороны объяснений по поводу цели пребывания китайских граждан в Мариуполе, а также пути их попадания во временно оккупированный украинский город. К тому же известно, что МИД Украины инициировал запрет на въезд в Украину для всех этих китайских "гастролеров".

 

 

Автор: Софія Хомишин