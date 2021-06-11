Ким Кардашян выпятила большую грудь в соблазнительном топе: провокационное фото

Светская львица Ким Кардашян продолжает будоражить воображение публики провокационными кадрами. В инстаграме она делится фотографиями, где обнажает пышные формы или подчеркивает их с помощью обтягивающей одежды. На днях звезда обнародовала новую фотографию, на которой в очередной раз продемонстрировала огромную грудь.

Американская знаменитость недавно развелась, однако сложный период в жизни не показывает публике. Она по-прежнему выглядит безупречно и делится различными сексуальными фотографиями в социальных сетях.

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Обольстительный look Ким Кардашян

Представительница телесемейства Кардашян-Дженнер сделала селфи в огромном зеркале. Она позировала в светлых джинсах с принтом и бежевой майке на коротких бретелях. Под майкой не было бюстгальтера, поэтому она подчеркнула не только пышную грудь звезды, но и интимные зоны.

Длинные роскошные волосы Ким уложила в легкие волны и убрала назад. Значительное внимание уделила макияжу: на веки нанесла коричневые тени и черные стрелки, сделавшие взгляд выразительнее, губы накрасила нюдовым блеском и довершила все идеальным контурингом лица.

Обольстительная Ким Кардашян / Фото из инстаграма Ким Кардашян