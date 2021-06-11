Кім Кардашян випнула великі груди у спокусливому топі: провокативне фото

Світська левиця Кім Кардашян продовжує розбурхувати уяву публіки провокативними кадрами. В інстаграмі вона ділиться світлинами, де оголює пишні форми або підкреслює їх за допомогою обтислого одягу. Днями зірка оприлюднила нову світлину, на якій вкотре продемонструвала величезні груди.

Американська знаменитість нещодавно розлучилася, однак складний період в житті не показує публіці. Вона, як і раніше, виглядає бездоганно та ділиться різними сексуальними світлинами в соціальних мережах.

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Звабливий look Кім Кардашян

Представниця телесімейства Кардашян-Дженнер зробила селфі у величезному дзеркалі. Вона позувала у світлих джинсах з принтом і бежевій майці на коротких бретелях. Під майкою не було бюстгальтера, тому вона підкреслила не тільки пишні груди зірки, а і їхні інтимні зони.

Довге розкішне волосся Кім вклала у легкі хвильки та забрала назад. Значну увагу приділила макіяжу: на повіки нанесла коричневі тіні та чорні стрілки, що зробили погляд виразнішим, губи нафарбувала нюдовим блиском і довершила все ідеальним контурингом обличчя.



Зваблива Кім Кардашян / Фото з інстаграму Кім Кардашян