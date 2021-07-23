Ким Кардашян внезапно посетила вечеринку бывшего Канье Уэста

Американская знаменитость Ким Кардашян неожиданно стала гостьей вечеринки рэпера и своего бывшего мужа Канье Уэста. Так она показала, что готова поддерживать Канье несмотря на развод.

Американский хип-хоп исполнитель Канье Уэст на днях отпраздновал выход своего 10 студийного альбома Donda. На шумной вечеринке неожиданно для всех появилась Ким Кардашян.

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Ким Кардашян на вечеринке Канье Уэста

Знаменитость прибыла на празднование вместе со всеми детьми – 7-летней Норт, 5-летним Сейнтом, 4-летней Чикаго и годовалым Псалмом. Также там заметили сестру Хлои Кардашян.

Ким Кардашян появилась на публике в эффектном образе. Она примерила ярко-красный костюм и сапоги на высоком каблуке в тон.

Интересно, что Канье так же выступал в красном комбинезоне, якобы выбрав парный образ для встречи с бывшей женой. Уэст выпустил первый альбом с тех пор, как расстался с Ким Кардашян. Ранее он обещал предать огласке определенные детали их разрыва в песнях.

Добавим, что пластинка Donda посвящена умершей матери Канье Уэста Доньди. Рэпер потерял самую родную в 2007 году. Она умерла в 58 лет из-за осложнений от пластической хирургии.

Инсайдер также сообщил, что Ким Кардашян так поддерживает мужа. Кроме этого, она не хочет исчезнуть из его жизни, а также дать возможность Канье общаться с детьми в любой момент.

Напомним, на съемках реалити-шоу "Семейство Кардашян" Ким признавалась, что уже давно не чувствовала себя счастливой. Она чувствует себя одинокой, ведь Канье часто остается в Вайоминге, тогда как сама звезда в Лос-Анджелесе с детьми. Это стало одной из причин развода знаменитой пары.