Стала "Мужчиной года": Ким Кардашян украсила обложку известного американского глянца

На днях вышел новый выпуск американского мужского журнала GQ. На его обложке позировала знаменитая Ким Кардашян, которую наградили статусом "Мужчина года".

На фото звезда предстала в черном пиджаке, рубашке, галстуке и с пачкой снеков Cheetos. Кроме того, на фотосессии она примеряла на себя и другие мужские и женские роли.

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Ким Кардашьян стала "Мужчиной года"

Знаменитость была награждена престижным титулом "Магнат года" редакцией мужского журнала GQ. Это признание пришло в результате того, что бренд Ким, SKIMS, был избран официальным партнером нижнего белья NBA. Кроме того, лейбл намерен представить коллекцию белья, специально разработанную для мужчин. Так, модель украсила обложку глянца.

Как Ким Кардашян создала бренд SKIMS

Знаменитость рассказывала, что, несмотря на свою изящную фигуру, всегда хотела выглядеть лучше, поэтому она использовала корректирующее белье. Но она была разочарована ограниченным выбором оттенков. Поэтому Ким самостоятельно красила белье кофе и чаем в домашних условиях, чтобы оно соответствовало ее тону кожи. Так, у модели и зародилась идея создать то, чего еще нет и представить белье, которое подойдет всем оттенкам кожи.

"Я просто искала решение того факта, что я люблю носить белье, которое корректирует мое тело, но на рынке не было цветового тона, который бы подходил моему оттенку кожи, не говоря уже о большинстве моих друзей", – рассказала Ким Кардашян.

Известно, что SKIMS предлагает корректирующее белье разной длины в 11 цветах.