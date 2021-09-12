Ким Кардашьян смутила образом в кожаной балаклаве: фото провокационного выхода
Источник:инстаграм Ким Кардашьян
Каждое свое публичное появление Ким Кардашьян превращает в самое обсуждаемое событие в мире моды. Новый выход в Нью-Йорке не стал исключением. Светская львица появилась в эпатажном образе total black и кожаной балаклаве.
Накануне грандиозного бала Met Gala 2021 Ким Кардашьян прибыла в Нью-Йорк. Звезду сфотографировали на входе в элитный отель. Из черного внедорожника она вышла в кожаном ансамбле – с ног до головы в вещах испанского дома моды Balenciaga.
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На светской львице был тренч, талию в котором она подчеркнула широким поясом, варежки, лосины и ботфорты на шпильке с острым носком. Однако больше всего публику смутила кожаная балаклава с застежками-молниями. Сзади маску украшала шнуровка с отверстием для высокого хвоста.
40-летняя Ким Кардашьян промчалась мимо папарацци, которые караулили ее возле отеля. Однако провокационный образ она эффектно продемонстрировала на фото в инстаграме, сделанных в королевских апартаментах.
Ким Кардашьян в кожаной Балаклаве / Фото из инстаграма светской львицы
Ким Кардашьян в кожаной Балаклаве / Фото из инстаграма светской львицы
Ким Кардашьян в кожаной Балаклаве / Фото из инстаграма светской львицыПримечательно, что в одном отеле с Ким Кардашьян поселились мама Крис Дженнер и сестра Кортни с бойфрендом Трэвисом Баркером. Влюбленная пара тоже попыталась остаться инкогнито, надев черные спортивные костюмы с капюшонами.
Напомним, в августе Ким Кардашьян показала подобный образ. В черном костюме Balenciaga и маске с прорезями на глазах она с детьми появилась на концерте Канье Уэста в Атланте.