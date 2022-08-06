Ким Кардашян ушла от 28-летнего Пита Дэвидсона, с которым провстречалась 9 месяцев, – СМИ

В октябре 2021-го Ким Кардашян объявила о романе с актером и комиком Питом Дэвидсоном, младшим на 13 лет. Их отношения длились 9 месяцев, на этой неделе пара разошлась.

Роман с 28-летним Питом Дэвидсоном 41-летняя Ким Кардашян закрутила во время бракоразводного процесса с репером и отцом четырех своих детей Канье Вестом. Они еще не развелись официально, а светская львица уже успела порвать со своим новым бойфрендом.

Читайте также После видео Дантеса и Кацуриной из спальни: Надя Дорофеева показала романтическое фото с любимым

Почему Ким Кардашян разошлась с Питом Дэвидсоном

Ни Ким, ни Пит пока не комментируют свой разрыв, однако инсайдеры уверяют, что они разошлись из-за напряженных графиков и большого расстояния. Актер уже несколько месяцев живет в Австралии, где снимает свой будущий фильм "Волшебники", а телезвезда – в США. В июле она летала к нему в романтический отпуск в тропический лес Дейнтри. Однако, по всей видимости, это не спасло их отношения.

Частично причиной их расставания была занятость. Они оба постоянно путешествуют, и это было тяжело,

– говорится в сообщении инсайдера.

Другой источник утверждает, что Ким Кардашян и Пит Дэвидсон любят и уважают друг друга, но им очень сложно поддерживать отношения на расстоянии.

Ким Кардашян с Питом Дэвидсоном / Фото из инстаграма светской львицы

Каким был роман Ким Кардашян с Питом Дэвидсоном

Пит Дэвидсон и Ким Кардашян объявили о своем романе девять месяцев назад. Это произошло после того, как светская львица дебютировала в качестве ведущей шоу Saturday Night Live, где комик тогда был актером. Тогда они впервые "поцеловались" для скетча.

В октябре их заскочили на свидании в парке развлечений Knott's Berry Farm в Калифорнии, а уже через несколько недель Дэвидсон пригласил на вечеринку маму Ким Кардашян Крис Дженнер.

В январе 2022-го, сразу после празднования Нового года, влюбленные летали на Багамы, а на красную дорожку Met Gala 2022 вышли вместе.

О романах главного ловеласа Голливуда Пита Дэвидсона до Ким Кардашян читайте по ссылке

Ким Кардашян с Питом Дэвидсоном на Met Gala 2022 / Фото из инстаграма светской львицы