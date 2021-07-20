Ким Кардашян показала себя 28-летнюю: жаркие фото в лифе с глубоким декольте

Американская знаменитость Ким Кардашян порадовала многомиллионную аудиторию новыми горячими фото. На этот раз она показала архивные кадры с 2008 года, но все равно завела сеть.

Светская львица Ким Кардашян не стесняется сниматься в откровенных фотосессиях и позировать в минимальном количестве одежды. На днях она опубликовала очередную серию кадров, взбудораживших воображение поклонников.

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Пикантные архивные фото Кардашян

На этот раз знаменитость обнародовала архивные фото, на которых она позировала еще 28-летней. Ким Кардашян соблазнительно выгибалась на песке в чрезвычайно эротическом наряде.

Светская львица надела черный бюстгальтер с серебристыми вставками, который подчеркнул пышную грудь, а также очень короткие джинсовые шорты, которые обнажили стройные ножки звезды. Ким Кардашян не упустила возможности похвастаться и тонкой талией. Заметно, что она выглядела по-другому до пластических операций.

Наряд предпринимательница соединила с ковбойскими бордовыми ботинками на невысоких каблуках и соломенной шляпой. Она выровняла волосы и собрала их в два хвостика, что придало образу особой перчинки. На лице Ким Кардашян сделала легкий макияж.



Ким Кардашян в 2008 году / Фото из инстаграма звезды



Ким Кардашян в 2008 году / Фото из инстаграма звезды