Кім Кардашян показала себе 28-річну: спекотні фото в ліфі з глибоким декольте

Американська знаменитість Кім Кардашян потішила багатомільйонну аудиторію новими гарячими фото. Цього разу вона показала архівні кадри з 2008 року, але однаково завела мережу.

Світська левиця Кім Кардашян не соромиться зніматися у відвертих фотосесіях та позувати у мінімальній кількості вбрання. Днями вона опублікувала чергову серію кадрів, що розбурхали уяву шанувальників.

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Пікантні архівні фото Кардашян

Цього разу знаменитість оприлюднила архівні фото, на яких вона позувала ще 28-річною. Кім Кардашян спокусливо вигиналась на піску у надзвичайно еротичному вбранні.

Світська левиця обрала чорний бюстгальтер зі сріблястими вставками, що підкреслив пишні груди, а також дуже короткі джинсові шорти, які оголили стрункі ніжки зірки. Кім Кардашян не втратила можливості похизуватися й тонкою талією. Помітно, що вона виглядала по-іншому до пластичних операцій.

Вбрання підприємиця поєднала з ковбойськими бордовими черевиками на невисоких підборах та солом'яним капелюхом. Вона вирівняла волосся та зібрала його у два хвостики, що додало образові особливої перчинки. На обличчі Кім Кардашян зробила легкий макіяж.



Кім Кардашян у 2008 році / Фото з інстаграму зірки



Кім Кардашян у 2008 році / Фото з інстаграму зірки