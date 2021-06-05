Ким Кардашян показала дерзкий образ в топе с декольте: смелый снимок

Американская знаменитость Ким Кардашян продолжает восхищать публику эпатажными и смелыми образами. На днях она предстала в откровенном топе и джинсах.

Звезда реалити-шоу и светская львица Ким Кардашян почти ежедневно делится с многомиллионной аудиторией новыми фото. Она демонстрирует оригинальные аутфиты и покоряет сеть.

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Образ Ким Кардашян

На этот раз американская знаменитость вызывающе позировала на диване. Она примерила серые брюки, которые подчеркивали аппетитные бедра звезды. Ким Кардашян также выбрала топ из крокодиловой кожи с широкими бретелями, который акцентировал на откровенном декольте.

Такой наряд светская львица соединила с черными босоножками на высоком каблуке. Пышные волосы она собрала в высокий хвост.

Ким Кардашян завершила look фирменным макияжем. Она накрасила длинные стрелки на веках и слегка подчеркнула губы бежевой помадой.

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Поклонники остались в восторге от новых снимков Ким Кардашян. Кадры набрали более полутора миллионов одобрений и множество комментариев: