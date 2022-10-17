Ведущий Егор Гордеев показал свой дом в Киеве, который чуть не разбомбил дрон-камикадзе – фото

Ведущий Егор Гордеев признался, что дом в Шевченковском районе Киева, в который попал вражеский дрон, расположен в нескольких метрах от его дома. Он живет в высотке рядом с разбомбленным зданием.

Из-за циничной атаки дронами-камикадзе в Киеве пострадал дом ведущего утреннего шоу Егора Гордеева. Сам он жив и здоров, поэтому показал, во что российские оккупанты превратили дом рядом с его новостройкой.

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Дом Егора Гордеева в Киеве чуть не разбомбил дрон-камикадзе

На фото мой дом. Россия – террористическое государство,

– написал Егор Гордеев.

Очевидно, телеведущий живет в доме, расположенном сзади.

К счастью, Егора Гордеева дома не было, так что он не пострадал. Однако признался, что собственными глазами видел, как иранские дроны-камикадзе атаковали столицу. Тогда он еще не подозревал, что один из них разрушит его квартиру.

Увидел, как над крышей падают, взрываясь, дроны, спустился в кафе под землей на суп. Терроризм – это о страхе. Преодолеть страх – преодолеть терроризм,

– прокомментировал Егор Гордеев.

В комментариях ведущему сочувствуют все:

ROXOLANA: "Жесть, держись";

"Жесть, держись"; Евгений Хмара: "Главное, что с тобой все хорошо";

"Главное, что с тобой все хорошо"; "Очень жаль, берегите себя";

"Отчаяние, боль, понимаю ваше состояние, потому что сама из Бучи. Мыслями с вами! Главное, что вы невредимы. Держимся";

"Искренне сочувствую. Главное, что вы живы";

"Егор, мы сердцем с тобой. Если нужна помощь, обращайся";

"Егор, мыслями с вами, обнимаю всей душой. Главное – жизнь. Держитесь, да благословит вас Господь".

Напомним, из-за атаки иранскими дронами-камикадзе произошел взрыв в одном из жилых домов в Шевченковском районе Киева. Рядом с ним находится квартира Егора Гордеева. По состоянию на 12:45 количество погибших возросло до 3 человек, спасти удалось 19. В настоящее время идет поисково-спасательная операция.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на столицу летели 28 дронов. Благодаря ВСУ, большинство из них сбили, зафиксировано лишь пять прилетов. "Большинство летучих террористов сбили", – подчеркнул Кличко. В то время как президент Зеленский назвал эту атаку "террором мирного населения".