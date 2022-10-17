Ведущий Егор Гордеев показал свой дом в Киеве, который чуть не разбомбил дрон-камикадзе – фото
Источник:Егор Гордеев
Ведущий Егор Гордеев признался, что дом в Шевченковском районе Киева, в который попал вражеский дрон, расположен в нескольких метрах от его дома. Он живет в высотке рядом с разбомбленным зданием.
Из-за циничной атаки дронами-камикадзе в Киеве пострадал дом ведущего утреннего шоу Егора Гордеева. Сам он жив и здоров, поэтому показал, во что российские оккупанты превратили дом рядом с его новостройкой.
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Дом Егора Гордеева в Киеве чуть не разбомбил дрон-камикадзе
На фото мой дом. Россия – террористическое государство,
– написал Егор Гордеев.
Очевидно, телеведущий живет в доме, расположенном сзади.
К счастью, Егора Гордеева дома не было, так что он не пострадал. Однако признался, что собственными глазами видел, как иранские дроны-камикадзе атаковали столицу. Тогда он еще не подозревал, что один из них разрушит его квартиру.
Увидел, как над крышей падают, взрываясь, дроны, спустился в кафе под землей на суп. Терроризм – это о страхе. Преодолеть страх – преодолеть терроризм,
– прокомментировал Егор Гордеев.
В комментариях ведущему сочувствуют все:
- ROXOLANA: "Жесть, держись";
- Евгений Хмара: "Главное, что с тобой все хорошо";
- "Очень жаль, берегите себя";
- "Отчаяние, боль, понимаю ваше состояние, потому что сама из Бучи. Мыслями с вами! Главное, что вы невредимы. Держимся";
- "Искренне сочувствую. Главное, что вы живы";
- "Егор, мы сердцем с тобой. Если нужна помощь, обращайся";
- "Егор, мыслями с вами, обнимаю всей душой. Главное – жизнь. Держитесь, да благословит вас Господь".
Напомним, из-за атаки иранскими дронами-камикадзе произошел взрыв в одном из жилых домов в Шевченковском районе Киева. Рядом с ним находится квартира Егора Гордеева. По состоянию на 12:45 количество погибших возросло до 3 человек, спасти удалось 19. В настоящее время идет поисково-спасательная операция.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на столицу летели 28 дронов. Благодаря ВСУ, большинство из них сбили, зафиксировано лишь пять прилетов. "Большинство летучих террористов сбили", – подчеркнул Кличко. В то время как президент Зеленский назвал эту атаку "террором мирного населения".