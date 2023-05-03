Американский актер и лауреат Оскара Кевин Костнер и его жена, дизайнер сумочек, расстаются. Информацию подтвердил представитель знаменитости.

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Кевин Костнер расстается с женой

Инициатором развода стала жена актера – дизайнер сумочек Кристин Баумгартнер. Она подала документы в суд.

С большой грустью выяснилось, что обстоятельства вне его контроля привели к тому, что мистеру Костнеру пришлось участвовать в иске о расторжении брака. Мы просим уважать его конфиденциальность, Кристин и их детей, пока они переживают это тяжелое время,

– сообщил представитель Кевина Костнера.



Кевин Костнер с женой / Фото из инстаграма актера

Что известно о браке Кевина Костнера

Впервые актер женился на Сидни Сильве в 1978 году и пробыл в браке 16 лет.

Его брак с Кристином Баумгартнером был вторым для актера. Пара встречалась шесть лет и вышла замуж в сентябре 2004 года. У звездных супругов родились трое детей: 15-летний сын Кейден, 14-летний сын Хейс и 12-летняя дочь Грейс.

От предыдущих отношений у Кевина родилось четверо детей: дочери Энни и Лили и сыновья Джо и Лиам.

Еще в ноябре прошлого года Кевин с теплом отзывался о жене.