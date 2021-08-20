Кендалл Дженнер засветилась на вечеринке с бойфрендом-баскетболистом: новые фото

25-летняя представительница семейства Кардашян Кендалл Дженнер устроила шумную вечеринку на крыше отеля на острове Шелтер, в США. Она засветилась в компании звездных друзей и бойфренда – 24-летнего баскетболиста Девина Букера.

О романе знаменитостей заговорили еще в апреле прошлого года. Этим летом Кендалл Дженнер и Девин Букер отпраздновали первую годовщину, хотя до сих пор отказываются комментировать слухи об отношениях. Даже на публике модель и баскетболист ведут себя крайне сдержанно: скорее как близкие друзья, а не влюбленная пара.

К теме Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэйтем во второй раз станут родителями

Вечеринка в честь бренда модели 818 Tequila не стала исключением. Кендалл Дженнер и Девин Букер сделали все, чтобы не попасть в объектив фотографов вместе. Однако, как уверяют инсайдеры, "химия" между ними очевидна.

Они смеялись, заигрывали друг с другом и переглядывались в течение всего вечера, никогда не отходили далеко друг от друга. Они покинули вечеринку, держась за руки,

– информируют источники People.

На празднование приехало множество звездных друзей Кендалл – модель Карли Клосс, журналист Дерек Бласберг, актер Лука Саббат, манекенщик Фай Хадра и другие.

, к организации вечеринки Кендалл Дженнер отнеслась ответственно. Накануне все гости сдали ПЦР-тесты или экспресс-тесты на COVID-19. Это требование касалось даже вакцинированных друзей модели.



Кендалл Дженнер на вечеринке с друзьями / Фото Софи Сахара



Девин Букер на вечеринке Кендалл Дженнер / Фото Софи Сахара

Хоть 24-летний баскетболист является очень сдержанным и не стремится быть знаменитостью, по случаю Дня влюбленных Кендалл Дженнер впервые опубликовала в инстаграм-сторис страстное фото с ним. Она не оставила никакой подписи, только "эмоджи" белого сердца, однако кадр наделал бешеную шумиху в сети.