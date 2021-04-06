Американская телезвезда Кендал Дженнер завела сеть чрезвычайно сексуальными кадрами. Мокрой она позировала в откровенном купальнике, который едва прикрыл интимные зоны тела.

Кендалл Дженнер является одной из самых откровенных моделей современности. Представительница звездного телесемейства не стесняется представать перед камерой обнаженной, демонстрируя роскошное тело.

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Новые сексуальные фото Кендалл Дженнер

Горячая американка вызывающе позировала на роскошной террасе. Вероятно, фотографии знаменитость сделала после плавания, ведь ее тело было мокрым, что добавляло образу еще больше пикантности.

Кендалл надела купальник бежевого цвета, состоявший из бюстгальтера, который едва прикрыл грудь, и крошечных трусиков. Такой look соединила с казаками. Мокрые волосы Дженнер забрала назад, а на лице сделала легкий макияж. Довершила образ солнцезащитными очками.

В таком жарком наряде модель продемонстрировала идеальный золотистый загар, длинные ноги и стройную талию.



Сексапильная Кендалл Дженнер / Фото из инстаграма Кендалл Дженнер



Сексапильная Кендалл Дженнер / Фото из инстаграма Кендалл Дженнер



Сексапильная Кендалл Дженнер / Фото из инстаграма Кендалл Дженнер