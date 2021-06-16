Кендалл Дженнер пикантно посветила ягодицами в трусиках с высокой талией: фото

Модель Кендалл Дженнер всегда демонстрировала подтянутые формы тела в силу своей профессии. Но пока у нее "каникулы" от Недели моды, звезда отдыхает возле моря.

На морском побережье звезда примерила яркий топ с длинными рукавами и бикини с высокой V-посадкой. Они идеально подчеркивали ее стройные формы тела, которыми Кендалл уверенно щеголяла на камеру. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками, серьгами и подвеской на шее.

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Где отдыхает знаменитость и с кем – неизвестно, но она проживает в роскошной вилле с собственным бассейном и много времени проводит возле моря. Похоже, звезда сейчас очень счастливая и умиротворенная. Вероятно, такой ее делает бойфренд – баскетболист Девин Букер.

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