Кейт Миддлтон, Уильям и Камилла получили новые звания от Чарльза III: что это за титулы

Король Чарльз III продолжает изменять правила и звание членов семьи после смерти Елизаветы II. Он предоставил новые титулы жене, сыну и невестке, а также изменил дату празднования дня рождения.

Британский король Чарльз III объявил об изменениях в монаршей семье. Он сообщил о новых титулах для принца Уильяма, королеве-консорте Камилли и Кейт Миддлтон.

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Чарльз III дал новые титулы жене, невестке и сыну

Чарльз III наградил новым званием невестку Кейт Миддлтон. Она официально получила звание нового почетного полковника Ирландской гвардии. Ранее этот титул принадлежал принцу Уильяму, но "повысили" и его – назначили полковником Валлийской гвардии.

В СМИ пишут, что звание, которым наградили принцессу Уэльскую – вполне заслуженное. Она с 2011 года приветствовала этот гвардейский полк в День святого Патрика, а на парады надевала зеленые наряды, чтобы поддержать ирландцев.

, принц Уильям получил звание полковника Ирландской гвардии от Елизаветы II в 2011 году, за несколько месяцев до женитьбы на Кейт. Поэтому он на свадьбе в Вестминстерском аббатстве был одет в красную форму офицера ирландской гвардии.

Королева-консорт Камилла также получила новый почетный пост – полковника Гренадерской гвардии. К ней этот титул имел принц Эндрю, отстраненный от обязанностей монаршей семьи.

Новая дата празднования дня рождения

Новые правила от Чарльза III дополнились обновлением даты празднования дня рождения. Обычно празднование дня уроженицы назначали на лето, сопровождая парадом Trooping the Color. Такой традиции придерживалась и Елизавета II.

Так что и новый король решил не менять традицию. И хотя он уже отметил день рождения 14 ноября, теперь у монарха будет официальное празднование 17 июня. Как сообщил Букингемский дворец, в параде примут участие более 1400 солдат, 200 лошадей и 400 музыкантов. Некоторые члены королевской семьи тоже будут шагать в параде верхом на лошадях.