Поддержала Украину: принцесса Кейт Миддлтон снялась в клипе Kalush Orchestra для Евровидения-2023

Kalush Orchestra открыли финал песенного конкурса Евровидения-2023. В клипе артистов неожиданно появилась принцесса Кейт Миддлтон, которая сыграла на фортепиано.

Кейт Миддлтон очень трогательно поддержала Украину, появившись в клипе Kalush Orchestra. Отметим, что финал Евровидение-2023 уже стартовало, Украину представляет группа TVORCHI.

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Примечательно, что во время открытия конкурса показали клип Kalush Orchestra на песню "Стефания", с которой они победили в 2022 году. Видео снимали в Украине и Великобритании.

Отметим, что партию на фортепиано сыграли известный композитор Эндрю Ллойд Уэббер и принцесса Уэльская. Кейт Миддлтон продемонстрировала невероятные навыки игры на фортепиано.

Принцессу можно было увидеть в видео в невероятном платье синего цвета в Багряной гостиной Виндзорского замка.

Приятно присоединиться к Kalush Orchestra в специальном перформансе. Наслаждайтесь шоу, Ливерпуль,

– говорится в сообщении на странице принца и принцессы Уэльских.

Как сообщает The Daily Mail, Кейт Миддлтон появилась в вечернем платье от Jenny Packham, чтобы символически поддержать Украину, которая должна была принять конкурс в этом году.

Принцесса Кейт также отдала трогательную дань уважения покойной королеве Елизавете II, надев серьги из ее личной коллекции.



Кейт Миддлтон сыграла на фортепиано для клипа Kalush Orchestra / Фото королевской семьи

К слову, открытие финала Евровидения-2023 было невероятным. Kalush Orchestra выступили с яркой и драматичной постановкой.

Ребята начали выступление в Киеве – в вагоне метро. Они спели песню, с которой победили в прошлом году – Stefania. После коллектив словно перенесся на сцену в Ливерпуле. Выступление сопровождалось световыми эффектами в виде вышиванки.

К слову, Украину будет представлять группа TVORCHI. Раньше мы писали, что их пришел поддержать известный всем дуэт – Верка Сердючка с мамой. Они были в антивоенных футболках.