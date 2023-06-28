Синий наряд в горох и нежно-розовое платье: Кейт Миддлтон вышла в свет в непревзойденных образах
Источник:принц и принцесса Уэльские
Принцесса Уэльская имеет насыщенную рабочую неделю – она открыла новое пространство и посетила музей. Для выхода в свет Кэтрин выбирает самые лучшие летние образы.
Жена принца Уильяма вчера появилась в Саутгемптоне, где открыла простор Hope Street. Это объект, где будут реализовываться новый подход к поддержке женщин в сфере правосудия.
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Изображение Кейт в синем платье в горох
Принцесса Уэльская прошлась по новому пространству и пообщалась с работниками. Она выбрала для выхода в свет синее платье от Alessandra Rich с гороховым принтом и бантом на шее. Кейт дополнила наряд белыми туфлями с черным острым носком и лаконичной сумкой.
Кэтрин в розовом наряде
Уже сегодня принцесса Уэльская приехала в музей Young V&A, открывшийся в Бетнал-Грин в Лондоне. Он предназначен для детей младше 14 лет.
Кейт Миддлтон выбрала элегантный летний аутфит – нежно-розовое платье длины меди на пуговицах. Принцесса подчеркнула талию широким ремнем. Ее образ завершал распущенные волосы, вложенные в локоны, и легкий макияж.