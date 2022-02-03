Кейт Миддлтон вышла в свет со свекрами и показала сдержанный образ в сером платье
Источник:инстаграм герцогов Кембриджских
Принц Чарльз с женой Камиллой посетили школу искусств и пригласили туда невестку Кейт Миддлтон. Она выбрала самый удачный образ для семейного выхода – серое платье ниже колен.
Сын Ее Величества принц Чарльз посетил Школу традиционных искусств, которая основана его Фондом в районе Тринити-Буй-Уорф в Лондоне. С собой он позвал герцогиню Камиллу и жену старшего сына Кейт Миддлтон, ведь та тоже небезразлична к искусству.
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Образ Кейт Миддлтон для выхода со свекрами
На встречу с принцем Чарльзом и герцогиней Камиллой она прибыла в платье любимого британского бренда Catherine Walker. В нем Кейт Миддлтон впервые появилась в 2019 году. В начале 2022 года она снова надела серое платье в стиле baby doll с приталенным верхом и расклешенным низом. Лаконичный черный воротничок и широкий пояс в тон придавал ее образу элегантности.
Сдержанный look герцогиня Кембриджская соединила с плотными колготами и замшевыми туфлями с острым носком от Gianvito Rossi. С собой она взяла маленькую сумочку Mulberry и надела бриллиантовые серьги Diana Degalis. Ее волосы собрали в "мальвинку" с локонами.
Кейт Миддлтон с принцем Чарльзом и Камиллой / Фото из инстаграма герцогов Кембриджских
Кейт Миддлтон в сдержанном сером платье / Фото из инстаграма герцогов Кембриджских
Кейт Миддлтон с Камиллой / Фото из инстаграма герцогов Кембриджских
Предыдущие выходы Кейт Миддлтон
- Для первого появления в 2022 году Кейт Миддлтон выбрала элегантное синее пальто, которое соединила с черными штанами и водолазкой.
- На встречу с щенком-терапевтом она пришла в пальто верблюжьего цвета и в трикотажном платье длины миди.
- В бюджетном леопардовом платье за 10 тысяч гривен она ходила в службу, которая поддерживает людей в сфере ментального здоровья.