Кейт Миддлтон вышла в свет со свекрами и показала сдержанный образ в сером платье

Принц Чарльз с женой Камиллой посетили школу искусств и пригласили туда невестку Кейт Миддлтон. Она выбрала самый удачный образ для семейного выхода – серое платье ниже колен.

Сын Ее Величества принц Чарльз посетил Школу традиционных искусств, которая основана его Фондом в районе Тринити-Буй-Уорф в Лондоне. С собой он позвал герцогиню Камиллу и жену старшего сына Кейт Миддлтон, ведь та тоже небезразлична к искусству.

Актуально Кейт Миддлтон в спортивном костюме сыграла в регби: фото со стадиона

Образ Кейт Миддлтон для выхода со свекрами

На встречу с принцем Чарльзом и герцогиней Камиллой она прибыла в платье любимого британского бренда Catherine Walker. В нем Кейт Миддлтон впервые появилась в 2019 году. В начале 2022 года она снова надела серое платье в стиле baby doll с приталенным верхом и расклешенным низом. Лаконичный черный воротничок и широкий пояс в тон придавал ее образу элегантности.

Сдержанный look герцогиня Кембриджская соединила с плотными колготами и замшевыми туфлями с острым носком от Gianvito Rossi. С собой она взяла маленькую сумочку Mulberry и надела бриллиантовые серьги Diana Degalis. Ее волосы собрали в "мальвинку" с локонами.

Кейт Миддлтон с принцем Чарльзом и Камиллой / Фото из инстаграма герцогов Кембриджских

Кейт Миддлтон в сдержанном сером платье / Фото из инстаграма герцогов Кембриджских

Кейт Миддлтон с Камиллой / Фото из инстаграма герцогов Кембриджских

Предыдущие выходы Кейт Миддлтон