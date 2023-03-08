В камуфляже: Кейт Миддлтон встретилась с ирландскими военными, которые тренируют бойцов ВСУ

8 марта принцесса Уэльская посетила военных Ирландской гвардии, которые проводят тренинги по разминированию для украинских бойцов. Встреча прошла на военном полигоне Солсбери, куда Кэтрин приехала в камуфляже.

Кейт Миддлтон активно вовлекается в различные мероприятия, имеет много рабочих встреч. Все эти события освещают в инстаграмме принца и принцессы Уэльских.

Обратите внимание Элегантное появление в Виндзоре: Кейт Миддлтон дополнила образ аксессуаром, которому уже 17 лет

Кейт Миддлтон в камуфляже

Утро 8 марта супруга принца Уильяма провела на полигоне. Там она встретилась с военнослужащими Ирландской гвардии. Хотя день был снежным, но Кэтрин все-таки удалось ознакомиться с работой гвардии – от подготовки смотрителей парка по борьбе с браконьерством в Восточной Африке до обучения по разминированию для Вооруженных Сил Украины.

На встречу Кэтрин приехала в штанах цвета хаки и камуфляжной куртке. Дополнила образ берцами и военной шапкой. Волосы собрала в плетение, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах.

Для просмотра всех фото пролистывайте направо:

Напомним, 20 февраля король Чарльз III посетил военнослужащих ВСУ, прибывших в Великобританию на обучение. Он приехал на тренировочную базу в Уилтшире. Монарх пожал руки украинским солдатам, завершившим пятинедельную базовую боевую подготовку и вернутся воевать против оккупантов.