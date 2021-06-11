Кейт Миддлтон встретилась с Джилл Байден: элегантные образы герцогини и первой леди США

Герцогиня Кембриджская 11 июня впервые встретилась с первой леди США Джилл Байден. Они посетили местную начальную школу в графстве Корнуолл и приняли участие в образовательном круглом столе.

В пятницу, 11 июня, состоялась первая встреча Кейт Миддлтон и Джилл Байден в графстве Корнуолл. Во время семинара они вместе с британскими экспертами в области образования обсудили расширение прав женщин и детей. Встреча герцогини Кембриджской и супруги президента США предшествует саммиту G7.

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Образ Кейт Миддлтон

Для первой официальной встречи с Джилл Байден Кэтрин выбрала изысканное платье цвета фуксии длины миди от любимого бренда Alexander McQueen. Широкий пояс элегантно подчеркнул стройную фигуру герцогини.

Кейт Миддлтон соединила платье с бежевыми туфлями-лодочками на высоком каблуке. Ее образ дополняла лаконичная сумочка в тон, кольцо с изумрудом и золотые серьги-кольца.

Герцогиня распустила пышные волосы и слегка накрутила их в локоны на концах. На лице она сделала изысканный макияж с акцентом на глазах.

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Образ Джилл Байден

Жена президента Соединенных Штатов повторила свой предыдущий аутфит. Она примерила не длинное молочное платье, а сверху накинула яркий жакет насыщенного розового цвета. Первая леди соединила наряд так же с бежевыми туфлями с острым носком.

Джилл Байден дополнила образ длинным жемчужным ожерельем и серьгами-камнями. Она распустила волосы и уложила их в локоны. Завершал аутфит роскошный макияж. Первая леди накрасила глаза темными тенями и подчеркнула губы розовой помадой.

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