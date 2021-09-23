Кейт Миддлтон устроила прием в Букингемском дворце: эффектный выход в белом наряде

В мае этого года Кейт Миддлтон выпустила книгу-фотоальбом Hold Still, которую посвятила пандемии коронавируса. В среду, 22 сентября, она устроила прием для партнеров, которые помогли воплотить ее идею в жизнь. Для торжественного мероприятия супруга принца Уильяма подобрала белоснежный аутфит.

Через неделю после выхода из летнего отпуска Кейт Миддлтон организовала официальный прием в Букингемском дворце. Вместе с партнерами она отпраздновала успешную реализацию фотопроекта, в который вошли 100 портретов, сделанных во время первого локдауна в Великобритании.

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Понадобилось много времени, чтобы собрать всех, кто стоял за этим невероятным проектом, но сегодня вечером нам наконец это удалось,

– призналась Кейт Миддлтон.

Она поблагодарила не только представителей Национальной портретной галереи в Лондоне и другие организации, и тысячи людей по всей стране, которые поделились своим опытом карантина. По словам Кейт, "без них проект был бы невозможен".

Образ Кейт Миддлтон на приеме в Букингемском дворце

Для первого торжественного мероприятия после двух месяцев затишья Кейт Миддлтон выбрала белый ансамбль. Она надела приталенный твидовый жакет с поясом, который носит вместо блузки.

Под него герцогиня Кембриджская подобрала плиссированную юбку, которая этой осенью снова вернулась в моду. Она была дополнена нежной кружевной вставкой, придавшей образу кокетливости и легкости. Все вещи на Кейт Миддлтон из коллекции молодого британского бренда Self-Portrait.



Кейт Миддлтон в белом наряде / Фото из инстаграма герцогов Кембриджских

На приеме в Букингемском дворце Кейт Миддлтон собрала волосы в высокий изящный хвост. Такая прическа акцентировала на оригинальных длинных серьгах, которыми она подчеркнула новый аутфит. Из других аксессуаров на жене Уильяма была лаконичная цепочка с подвеской.



Кейт Миддлтон в белом наряде / Фото из инстаграма герцогов Кембриджских