У Кейт Миддлтон заметили травму пальцев: СМИ пишут, что принцесса прыгала с детьми на батуте

Принцесса Уэльская была травмирована во время отдыха с детьми. На кадрах во время ее публичного выхода заметно, что у Кейт Миддлтон есть пластырь на пальцах.

СМИ сообщают, что принцесса травмировалась, забавляясь с детьми на батуте. Пластырь на ее руке сфотографировали во время визита Миддлтона в исправительное заведение HMP High Down.

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Представитель Кенсингтонского дворца заверил журналистов, что не стоит волноваться – принцесса Уэльская ничего не сломала, только травмировалась.

Несмотря на пластырь на руке, Кейт выглядела великолепно. Для публичного выхода Миддлтон выбрала стильный темно-синий костюм от любимого бренда Alexander McQueen и белую кофточку под низ. Она красиво уложила волосы и добавила аксессуары.

Принцесса Уэльская много улыбалась. Интересно, что королевское лицо в исправительном заведении даже "проверили". Это сделал черный лабрадор, который научен искать наркотики.



Кейт Миддлтон "проверила" собака / Скриншот с видео

Во время визита она также встретилась с заключенными, получающими терапию в HMP High Down.

Кейт Миддлтон является патроном благотворительной организации для борьбы с наркозависимостью. Она отметила, что атмосфера в заведении очень спокойная, контролируемая и не вызывающая страха.

Кейт Миддлтон попала в курьезную ситуацию

HMP High Down, расположенный в графстве Суррей, – это исправительное учреждение для мужчин, специализирующееся на восстановлении от наркозависимости.

Несколько месяцев назад принц и принцесса Уэльски посетили Мусульманский центр в Лондоне. Миддлтон оказалась в довольно неудобной ситуации из-за приветствия.

Принц Уильям пожал руку мужчинам-мусульманам. Кейт решила поступить так же, но когда она протянула свою руку, лидер Иман Суфьян не ответил ей. мусульманин прижал свою руку к сердцу и склонил голову перед принцессой. В их религии считается, что именно так тяжело приветствовать женщину.