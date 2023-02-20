Кейт Миддлтон проявила чувства к принцу Уильяму на BAFTA-2023: момент попал на видео

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили церемонию вручения кинонаград BAFTA-2023. На красной дорожке принцесса неожиданно пофлиртовала с мужем.

Принц и принцесса Уэльски вместе посетили церемонию вручения кинонаград BAFTA-2023. Кейт Миддлтон не только очаровала стильным образом, но и удивила проявлением чувств к мужчине.

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Кейт пофлиртовала с принцем Уильямом

Во время прохода по красной дорожке Кейт вроде бы протянула руку к принцу Уильяму, а затем легонько похлопала его ниже спины. Это проявление чувств было неожиданным, ведь обычно супруги строго соблюдали королевские протоколы и крайне редко демонстрировали любовь.

Кейт похлопала Уильяма по спине: видео

Королевские эксперты пишут, что принцесса Уэльская была расслаблена и счастлива на красной дорожке. Также она держала за руку принца Уильяма.