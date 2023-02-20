Кейт Миддлтон проявила чувства к принцу Уильяму на BAFTA-2023: момент попал на видео
Источник:The Daily Mail
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили церемонию вручения кинонаград BAFTA-2023. На красной дорожке принцесса неожиданно пофлиртовала с мужем.
Принц и принцесса Уэльски вместе посетили церемонию вручения кинонаград BAFTA-2023. Кейт Миддлтон не только очаровала стильным образом, но и удивила проявлением чувств к мужчине.
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Кейт пофлиртовала с принцем Уильямом
Во время прохода по красной дорожке Кейт вроде бы протянула руку к принцу Уильяму, а затем легонько похлопала его ниже спины. Это проявление чувств было неожиданным, ведь обычно супруги строго соблюдали королевские протоколы и крайне редко демонстрировали любовь.
Кейт похлопала Уильяма по спине: видео
Королевские эксперты пишут, что принцесса Уэльская была расслаблена и счастлива на красной дорожке. Также она держала за руку принца Уильяма.
- Напомним, что на красную дорожку BAFTA-2023 принцесса Кэтрин повторила образ и выбрала белое платье длины макси от Alexander McQueen. Также она прибавила к белому платью длинные черные оперные перчатки.
- Недавно принц Уильям пошутил над женой, что развеселило сеть. Во время визита в благотворительную организацию Кейт Миддлтон беседовала с волонтерами, а принц Уильям сортировал еду. В определенный момент он подошел к жене и пошутил: "Простите, здесь многовато болтовни". Замечание принца Уэльского не вызвало у принцессы возмущения – она лишь рассмеялась вместе с стоящими рядом волонтерами.