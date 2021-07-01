Кейт Миддлтон и принца Луи заметили на прогулке по улицам Лондона

Королевские особы очень редко появляются на публике, чаще совершая официальные выходы. Но на днях Кейт Миддлтон вместе с самым младшим сыном принцем Луи увидели на прогулке в одном из парков Лондона.

Герцогиню Кембриджскую вместе с сыном увидела жительница Лондона Мейлин Реми, которая также прогуливалась в Гайд-парке. Этот парк расположен возле Кенсингтонского дворца, где и живет семья.

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Кейт Миддлтон на прогулке с сыном

"Когда я подошла ко входу, я увидела маленького мальчика на велосипеде, который мчался прямо на меня по тротуару. Он радостно кричал: "Я не могу ехать медленнее!" в то время, как его мама бежала за ним. Когда он приблизился, я расплылась в улыбке и громко его приветствовала", – поделилась женщина.

На секунду я остановилась, чтобы запечатлеть этот случайный, волшебный момент королевской встречи, потому что поняла, что только что столкнулась с герцогиней Кейт Миддлтон и принцем Джорджем! На тротуаре! В центре Лондона!

– рассказала Мейлин Реми.

Правда, женщина перепутала принца Джорджа и принца Луи. Ведь именно младший сын герцогов Кембриджских ездит на беговеле – велосипеде без педалей.



Принц Луи на беговеле / Фото из инстаграма герцогов Кембриджских

В то время как принц Луи интересуется беговелом, его старший брат принц Джордж фанатеет от футбола. Принц Уильям и Кейт Миддлтон даже решили взять сына на матч Англия – Германия на Евро-2020. Примечательно, что королевский протокол не позволил Джорджу появиться на стадионе в форме сборной Англии.