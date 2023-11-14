Погружение под воду и коралловые рифы: Кейт Миддлтон и принц Уильям захватили приключениями на Багамах

Принц и принцесса Уэльские поделились видео и показали, как проводили время на Багамах. Там их ожидал не просто отдых.

Кейт Миддлтон и принц Уильям в 2022 году посетили организацию Coral Vita, ставшую лауреаткой премии Earthshot Prize. Принц и принцесса отправились на Багамы со специальным визитом.

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Что Кейт и Уильям делали на Багамах

Принц и принцесса Уэльские надели специальное снаряжение и погрузились под воду. Они не только плавали вокруг коралловых рифов, но и высадили новые. Ведь Coral Vita занимается восстановлением и спасением этих образований.

"Coral Vita делает невероятную работу по возрождению наших океанов, давая новую жизнь коралловым рифам, выращивая кораллы на суше, прежде чем высаживать их в океаны. Этот метод позволяет кораллам расти в 50 раз быстрее, чем традиционные методы. Кораллы жизненно важны для поддержания здоровой экосистемы океана", – говорится в подписи к видео.

То, что мы будем делать в течение следующих 10 лет, будет иметь влияние на планету в течение следующей тысячи лет,

– сказал принц Уильям.

Приключения принца Уильяма и Кейт Миддлтон на Багамах: смотрите видео онлайн

Добавим, что в марте 2022 королевские супруги тоже погружались под воду – они плавали с акулами, которые не представляют угрозы для людей. Так принц Уильям и Кейт Миддлтон поблагодарили жителей Белиза в Центральной Америке. Также пара осматривала Большой барьерный риф.