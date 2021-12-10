Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новую рождественскую открытку: семейное фото из Иордании

Герцоги Кембриджские представили очередную трогательную рождественскую открытку. Для нее королевская семья выбрала фото, сделанное в Иордании в начале года.

В канун рождественских и новогодних праздников вся королевская семья представит свои открытки, которые присылают родным и близким. Первыми это сделали герцоги Кембриджские, опубликовавшие фото с открытки на официальной странице в инстаграмме.

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Рождественская открытка герцогов Кембриджских

Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравят всех с праздниками необычным кадром. Для открытки этого года они выбрали фото, сделанное в начале 2021 года во время семейного отдыха в Иордании.

Поскольку семья находилась в теплых краях, то и перед камерой они позируют в легких летних нарядах. Принц Уильям надел коричневую футболку-поло, принц Джордж рубашку с армейским принтом, а принц Луи – голубую футболку. Все мужчины на снимке позируют в светлых шортах.

Герцогиня Кембриджская и принцесса Шарлотта выбрали для кадра платья. Принцесса Шарлотта – бело-голубое с рюшами на рукавах, а Кейт Миддлтон – цвета хаки с поясом, подчеркнувшее ее фигуру.

Кейт Миддлтон уложила волосы в пышные локоны, на ее лице был легкий макияж. Одну руку она положила на колено принца Уильяма, а другой поддерживала Джорджа. Примечательно, что вся королевская семья расслаблена и счастлива.

Рады поделиться новым фото семьи, изображенным на рождественской открытке,

– написали герцоги под кадром.

Рождественская открытка герцогов Кембриджских / Фото из инстаграма герцогов Кембриджских

Автором кадра стал королевский фотограф Мэтт Портеус. В прессе отмечают, что Иордания – важное место для Кейт Миддлтон. На Ближнем Востоке она провела часть своего детства, потому что ее отец работал диспетчером авиакомпании British Airways.