Кейт Миддлтон и принц Уильям показали чувства на светском мероприятии: романтические фото

В воскресенье, 17 октября, герцоги Кембриджские посетили церемонию Earthshot Prize Awards. В сеть попали новые фото со светского мероприятия. На них Кейт Миддлтон и принц Уильям демонстрируют нежность и любовь друг к другу, что крайне редко случается на публике.

Если принц Гарри и Меган Маркл никогда не стеснялись своих чувств на людях, то принц Уильям как второй наследник британского престола не позволяет себе лишнего. Он, как и его жена Кейт Миддлтон, скупо проявляет любовь под прицелом камер. Обычно супруги не обнимается на публике, однако не в этот раз.

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Королевский фотограф Крис Джексон сделал несколько фото за кулисами церемонии Earthshot Prize Awards. Общественность наконец увидела, с какой нежностью и трепетом герцоги Кембриджские относятся друг к другу – игриво улыбаются и держатся за руки.

На фото видно, как Кейт Миддлтон гордится принцем Уильямом, когда тот возвращается после речи перед огромной аудиторией дворца Alexandra Palace. За кулисами супруги успели пообщаться с Эммой Уотсон. Их встреча также выдалась теплой и полной эмоций.

За кадром на первой церемонии Earthshot Prize Awards,

– лаконично подписала королевская пара.



​Кейт Миддлтон и принц Уильям / Фото с инстаграма герцогов Кембриджских



Кейт Миддлтон и принц Уильям / Фото с инстаграма герцогов Кембриджских