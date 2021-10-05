Кейт Миддлтон прибыла на рабочую встречу в твидовом платье: новые фото

Герцогиня Кембриджская осуществила новый публичный выход. Ее Величество предстала перед публикой в элегантном твидовом платье черно-белого цвета, которое прекрасно подходило для теплой осенней погоды.

Кейт Миддлтон приехала в Университетский колледж для обсуждения нового целостного исследования первых лет. На улицах Лондона герцогиня позировала в стильном платье.

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Новый look Кейт Миддлтон

Кейт предстала перед публикой в ​​красивом твидовом платье черно-белого цвета. Наряд имел пояс и оригинальный пошив в зоне декольте. Соединила одежду с серыми туфлями-лодочками на каблуках.

Волосы жена принца Уильяма уложила в локоны, а на лице сделала фирменный макияж в коричневых оттенках с акценом на глазах. Среди аксессуаров ее look дополнили кольцо и минималистичные серьги.



Кейт Миддлтон в твидовом платье / Фото Getty Images



Кейт Миддлтон в твидовом платье / Фото Getty Images