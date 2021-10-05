Кейт Миддлтон прибыла на рабочую встречу в твидовом платье: новые фото

5 октября 2021 , 14:45
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Источник:

24 канал

Герцогиня Кембриджская осуществила новый публичный выход. Ее Величество предстала перед публикой в элегантном твидовом платье черно-белого цвета, которое прекрасно подходило для теплой осенней погоды.

Кейт Миддлтон приехала в Университетский колледж для обсуждения нового целостного исследования первых лет. На улицах Лондона герцогиня позировала в стильном платье.

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Новый look Кейт Миддлтон

Кейт предстала перед публикой в ​​красивом твидовом платье черно-белого цвета. Наряд имел пояс и оригинальный пошив в зоне декольте. Соединила одежду с серыми туфлями-лодочками на каблуках.

Волосы жена принца Уильяма уложила в локоны, а на лице сделала фирменный макияж в коричневых оттенках с акценом на глазах. Среди аксессуаров ее look дополнили кольцо и минималистичные серьги.


Кейт Миддлтон в твидовом платье / Фото Getty Images


Кейт Миддлтон в твидовом платье / Фото Getty Images

Отметим, герцогиня Кембриджская всегда выбирает одежду в соответствии с местом, в которое едет с визитом. Так, недавно она побывала в регби-клубе. Туда приехала в классических черных брюках, кроссовках и спортивной кофте
Автор: Христина Кобак