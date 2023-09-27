В трендовом жакете и с элегантной прической: Кейт Миддлтон поразила безупречным образом

Принцесса Уэльская осуществила новый публичный выход в ярком жакете и с элегантной прической. Кейт Миддлтон ошеломила безупречным образом на встрече с детьми.

Принцесса приняла участие в кампании Shaping Us ("Формируя нас"), посвященной раннему детству. Она присоединилась к сервису, поддерживающему детей с ограниченными возможностями и особыми образовательными потребностями.

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Для нового выхода Кэтрин надела трендовый красный жакет от Zara, бежевый топ и черные брюки. Свой образ она дополнила замшевыми балетками с кожаными пряжками Boden.



Кейт Миддлтон на публичном выходе / Фото с инстаграммы принца и принцессы Уэльских

Этой осенью, по словам дизайнеров, розовый цвет в тренде. В ближайшие месяцы красное платье, свитер или сумка – станут вашими главными союзниками на этот сезон.

Из украшений принцесса выбрала лаконичные золотые серьги-кольца Spells of Love, часы Cartier, а также кольца – обручальную принцессу Дианы, собственное кольцо и кольцо вечности.

Интересно, что Кейт Миддлтон собрала волосы в низкий красивый пучок, а спереди оставила челку, разделенную на две стороны. Это было неожиданностью, ведь обычно принцесса ходит с распущенными волосами.



Кейт Миддлтон на публичном выходе / Фото с инстаграммы принца и принцессы Уэльских

Интересно, что с наступлением осени Кейт Миддлтон сменила прическу. Она подстригла челку и покрасила волосы – принцесса выбрала более темный оттенок, чем всегда.

Предыдущие выходы Кейт Миддлтон