В трендовом жакете и с элегантной прической: Кейт Миддлтон поразила безупречным образом
Источник:принц и принцесса Уэльские
Принцесса Уэльская осуществила новый публичный выход в ярком жакете и с элегантной прической. Кейт Миддлтон ошеломила безупречным образом на встрече с детьми.
Принцесса приняла участие в кампании Shaping Us ("Формируя нас"), посвященной раннему детству. Она присоединилась к сервису, поддерживающему детей с ограниченными возможностями и особыми образовательными потребностями.
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Для нового выхода Кэтрин надела трендовый красный жакет от Zara, бежевый топ и черные брюки. Свой образ она дополнила замшевыми балетками с кожаными пряжками Boden.
Кейт Миддлтон на публичном выходе / Фото с инстаграммы принца и принцессы Уэльских
Из украшений принцесса выбрала лаконичные золотые серьги-кольца Spells of Love, часы Cartier, а также кольца – обручальную принцессу Дианы, собственное кольцо и кольцо вечности.
Интересно, что Кейт Миддлтон собрала волосы в низкий красивый пучок, а спереди оставила челку, разделенную на две стороны. Это было неожиданностью, ведь обычно принцесса ходит с распущенными волосами.
Кейт Миддлтон на публичном выходе / Фото с инстаграммы принца и принцессы Уэльских
Интересно, что с наступлением осени Кейт Миддлтон сменила прическу. Она подстригла челку и покрасила волосы – принцесса выбрала более темный оттенок, чем всегда.
Предыдущие выходы Кейт Миддлтон
- В канун принцесса Уэльская посетила семейную текстильную фабрику AW Hainsworth в Лидсе, где продемонстрировала стильный зеленый костюм.
- Также на днях принцесса Уэльская была на авиабазе военно-морского флота Она встретилась с экипажем и попробовала себя в роли пилота вертолета в симуляции. Туда Кейт надела брюки и черный жакет Holland Cooper.
- Ранее Миддлтон в темно-синем костюме от бренда Alexander McQueen сходила в исправительное заведение. Папоротники заметили на ее пальцах пластырь. Оказалось, что она травмировалась на батуте.