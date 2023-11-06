Кейт Миддлтон выгуляла кэжуал-образ в Шотландии: стильные фото принцессы

Принц и принцесса Уэльские на днях приехали с визитом в Шотландию. Кейт Миддлтон позировала в стильном осеннем образе.

Королевские супруги прибыли в Шотландию с рабочим визитом. Они встретились с организациями, занимающимися поддержкой сельских общин и оказанием психологической помощи. В частности, это была организация Outfit Moray.

Интересно "Моей любимой невестке": король Чарльз вспомнил предложение принца Уильяма для Кейт Миддлтон

Образ Кейт Миддлтон

Принц Уильям и Кейт Миддлтон выбрали наряды в цветах хаки. Принцесса Уэльская предстала в черном свитере с высокой горловиной и джинсах-клеш. Ее образ дополняла клетчатая куртка хаки и массивные коричневые ботинки.

Кейт Миддлтон сделала объемную укладку и макияж с акцентом на глазах. Также она не забыла про аксессуары: серьги и кольцо.



Кейт Миддлтон в Шотландии / Фото из инстаграма королевской семьи



Кейт Миддлтон в Шотландии / Фото из инстаграма королевской семьи

Принц и принцесса Уэльские покатались на горных велосипедах вместе с командой благотворительной организации и пообщались со всеми причастными.



Кейт Миддлтон в Шотландии / Фото из инстаграма королевской семьи