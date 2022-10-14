Кейт Миддлтон надела винтажный жакет Chanel для выхода в свет: чем он особенный

Принц и принцесса Уэльские посетили Олимпийский парк имени королевы Елизаветы II. Элегантный образ Кейт Миддлтон активно обсуждали в сети – через ее жакет Chanel, которому более 25 лет.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон на днях приехали в Олимпийский парк на стадионе. Там компания Coach Core праздновала 10-летие. Организация спортивного характера специализируется на обучении молодежи.

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Что одела Кейт Миддлтон одела

Принцесса Уэльская прибыла на встречу в твидовом жакете от Chanel и черных прямых брюках. Она дополнила наряд черным топом и замшевыми туфлями на высоком каблуке.

Также Кейт довершила образ аксессуарами – нежными серьгами-кольцами и тонкой цепочкой с подвеской с сапфиром.



Кейт Миддлтон / Фото из инстаграма Hello

Наиболее обсуждаемым стал жакет от Chanel – винтажный пиджак кобальтового цвета относится к коллекции 1995 года. Такие твидовые костюмы – одна из изюминок бренда, внедренная Коко Шанель. Сначала они не пользовались популярностью, но после Второй мировой войны "залетели" в послевоенные модные тренды.

К тому же Кейт Миддлтон ценитель винтажного наряда. В своей коллекции она хранит красный жакет YSL, купленный во время учебы в университете, платье 50-х годов от Willow Hilson Vintage и сумку 60-х от Wayne Taylor.

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