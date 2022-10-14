Кейт Миддлтон надела винтажный жакет Chanel для выхода в свет: чем он особенный
Источник:королевская семья
Принц и принцесса Уэльские посетили Олимпийский парк имени королевы Елизаветы II. Элегантный образ Кейт Миддлтон активно обсуждали в сети – через ее жакет Chanel, которому более 25 лет.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон на днях приехали в Олимпийский парк на стадионе. Там компания Coach Core праздновала 10-летие. Организация спортивного характера специализируется на обучении молодежи.
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Что одела Кейт Миддлтон одела
Принцесса Уэльская прибыла на встречу в твидовом жакете от Chanel и черных прямых брюках. Она дополнила наряд черным топом и замшевыми туфлями на высоком каблуке.
Также Кейт довершила образ аксессуарами – нежными серьгами-кольцами и тонкой цепочкой с подвеской с сапфиром.
Кейт Миддлтон / Фото из инстаграма Hello
Наиболее обсуждаемым стал жакет от Chanel – винтажный пиджак кобальтового цвета относится к коллекции 1995 года. Такие твидовые костюмы – одна из изюминок бренда, внедренная Коко Шанель. Сначала они не пользовались популярностью, но после Второй мировой войны "залетели" в послевоенные модные тренды.
К тому же Кейт Миддлтон ценитель винтажного наряда. В своей коллекции она хранит красный жакет YSL, купленный во время учебы в университете, платье 50-х годов от Willow Hilson Vintage и сумку 60-х от Wayne Taylor.
Последние выходы принцессы Кэтрин
- Во время визита в Северную Ирландию, который произошел впервые после похорон королевы, жена принца Уильяма избрала элегантный образ. Она надела блузку с бантом и светло-голубое пальто.
- Также Кейт Миддлтон посещала родильное отделение Королевской больницы округа Суррей в Гилфорде. Тогда она очаровала публику образом в горчичном платье.