"Ее стилисты забыли об интернете": как роскошное зеленое платье Кейт Миддлтон стало мемом
Источник:Independent
На днях принц и принцесса Уэльские посетили церемонию вручения премии The Earthshot Prize 2022. Кейт Миддлтон одела зеленое платье и выглядела роскошно, но стала темой для шуток в интернете.
3 декабря Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали в Бостон и стали гостями церемонии награждения климатической премией The Earthshot Prize 2022. Это событие, касающееся проблем экологии, принц и принцесса Уэльские вышли не на красную, а зеленую дорожку.
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По такому случаю принцесса Кэтрин надела салатовое платье от бренда Sabina Maxi. Как писали в прессе, этот наряд она взяла напрокат. Роскошный образ Кейт Миддлтон вызвал у сети не только восторг, но и шутки.
Кейт Миддлтон с принцем Уильямом / Фото из инстаграма королевской семьи
Кейт Миддлтон надела зеленое платье и вызвала волну мемов
- "Этот выбор просто показывает, что ее стилист не разбирается в интернете";
- "Думаю, что она выглядит прекрасно, и мне нравится контекст, стоящий за платьем и всем внешним видом… Но это цвет именно того оттенка, чтобы в интернете могли происходить такие вещи";
- "Кейт одела зеленое платье, так что интернет имел насыщенный день";
- "Боже мой, она в зеленом платье, похожем на хромакей – неужели ее стилисты забыли об интернете? Предусматриваю то количество визуальных эффектов, которые собираются наклеить на нее".
Интересно, что схожий инцидент уже происходил с покойной Елизаветой II несколько лет назад – однажды она также надела зеленое пальто и шляпку, поэтому была темой для обсуждений и мемов в сети.
Как платье Кейт стало мемом / Фото с твиттера
Добавим, Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали в США впервые за 8 лет. За три дня их визита Кэтрин сменила около 7 образов: от деловых костюмов до изысканных платьев. В какую стоимость принцессе обошлась одежда – узнайте в нашем материале.