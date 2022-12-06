"Ее стилисты забыли об интернете": как роскошное зеленое платье Кейт Миддлтон стало мемом

На днях принц и принцесса Уэльские посетили церемонию вручения премии The Earthshot Prize 2022. Кейт Миддлтон одела зеленое платье и выглядела роскошно, но стала темой для шуток в интернете.

3 декабря Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали в Бостон и стали гостями церемонии награждения климатической премией The Earthshot Prize 2022. Это событие, касающееся проблем экологии, принц и принцесса Уэльские вышли не на красную, а зеленую дорожку.

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По такому случаю принцесса Кэтрин надела салатовое платье от бренда Sabina Maxi. Как писали в прессе, этот наряд она взяла напрокат. Роскошный образ Кейт Миддлтон вызвал у сети не только восторг, но и шутки.



Кейт Миддлтон с принцем Уильямом / Фото из инстаграма королевской семьи

Кейт Миддлтон надела зеленое платье и вызвала волну мемов

Дело в том, что цвет платья принцессы Уэльской очень похож на хромакей, который используют для съемок фильмов и сериалов. Поэтому ее наряд стал предметом "творчества" и мемов пользователей сети - они накладывали на платье Кэтрин буквально во что бы то ни стало. Как фото королевской семьи или звезд, так и забавные видео.

"Этот выбор просто показывает, что ее стилист не разбирается в интернете";

"Думаю, что она выглядит прекрасно, и мне нравится контекст, стоящий за платьем и всем внешним видом… Но это цвет именно того оттенка, чтобы в интернете могли происходить такие вещи";

"Кейт одела зеленое платье, так что интернет имел насыщенный день";

"Боже мой, она в зеленом платье, похожем на хромакей – неужели ее стилисты забыли об интернете? Предусматриваю то количество визуальных эффектов, которые собираются наклеить на нее".

Интересно, что схожий инцидент уже происходил с покойной Елизаветой II несколько лет назад – однажды она также надела зеленое пальто и шляпку, поэтому была темой для обсуждений и мемов в сети.

Как платье Кейт стало мемом / Фото с твиттера