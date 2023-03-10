Паста и домашняя пицца: что едят дети принца Уильяма и принцессы Кейт Миддлтон

Принцесса Кейт Миддлтон признается, что часто готовит для своих детей. Она признается, что малыши едят много овощей и фруктов, однако любит и пиццу с пастой. Интересно, что королевские дети иногда вовлекаются в процесс приготовления.

Многие блюда для своих детей Кейт Миддлтон готовит собственноручно. Однако принцесса не беспокоится о школьном ланче детей, ведь принц Джордж и принцесса Шарлотта посещают школу, которая предлагает роскошное меню для учеников.

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Что едят дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Много свежих фруктов и овощей

Принцесса Кейт ведет здоровый образ жизни, начинает свой день полезного зеленого коктейля и включает в себя много фруктов и овощей в свой ежедневный рацион. Поэтому овощи и фрукты составляют большую часть и рацион детей королевской семьи.

Ранее Кейт рассказывала, что трое ее детей очень любят есть зелень и овощи. "У нас часто есть морковь, фасоль, свекла - это любимые блюда, Луи очень любит свеклу", – говорила она.

Кари от принцессы Кейт

Кейт любит готовить дома овощное карри, ведь является поклонницей острой пищи. Но поскольку принц Уэльский опасается слишком пряных блюд, ее карри имеет менее насыщенный вкус. Однако дети тоже очень любят это блюдо.

Домашняя пицца

Принцесса Уэльская также рассказала, что любимым блюдом ее детей есть домашняя пицца. "Я готовила это с Джорджем и Шарлоттой – делала тесто для пиццы. Им это нравится, потому что они могут измазать руки", – пошутила она.

Сырная паста

Помимо домашней пиццы, паста – это еще одно любимое блюдо в семье. Дети ее тоже помогают готовить. Во время визита в начальную школу Кейт рассказала о любви ее семьи к итальянскому классическому блюду.

По ее словам, дети любят готовить, поэтому однажды сделали вместе сырную пасту. "Один размешивает муку, другой кладет молоко и масло. И они делают салаты и прочее", – вспоминает Кейт.

Фасоль на тостах

В то же время, когда дети остаются с дедушкой и бабушкой – королем Чарльзом и королевой-консортом Камиллой, они не готовят ничего сложного. На столе в таких случаях часто подают британскую классику.

Как-то Камилла описала свой кулинарный подход как "ничего слишком плохого, суетливого или незаметного", а потому среди любимых блюд тосты с фасолью или сыром.

К слову, в прошлом году во время одного из светских выходов Кейт Миддлтон призналась, что иногда задумывается о четвертом ребенке. Однако принц Уильям немного этого опасается. "Уильям всегда беспокоится, когда я встречаюсь с годовалыми малышами. После этого я прихожу домой и говорю: "Давай еще одного", – рассказала Кейт Миддлтон.